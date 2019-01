Soția lui Nelu Ploieșteanu nu mai are liniște după ce și-a îngropat băiatul! ”Sufletul meu este negru de supărare”

Elena și Nelu Ploieșteanu l-au pierdut pe Mihăiță în urmă cu nouă luni, iar de-atunci viața lor s-a schimbat complet.

„Dacă ar fi să-mi facă cineva o radiografie ar vedea că sufletul meu este negru de supărare. Merg în fiecare zi la cimitir, vorbesc cu el acolo. Atât mi-a mai rămas să fac pentru Mihăiţă al meu. Pe 21 ianuarie se împlinesc nouă luni de la moartea lui şi o să îi fac parastas. Am dat o parte din haine, dar cele cu care a stat el internat le am în camera mea, sunt nopţi în care dorm lângă ele. I-am păstrat prosoapele, botoşeii din spital, ca să îi simt mirosul. Este greu, plâng în fiecare zi, dorm cu poza lui. I-am făcut băiatului brăduţ la mormânt, ca să aibă de toate. În noaptea de Revelion am stat cu el, am plecat de acasă pe la 22.00 şi la ora 00.00 eram acolo lângă el”, a declarat Elena Ploieșteanu potrivit Click.ro.

Băiatul lui Nelu Ploieșteanu era țintuit la pat de mai bine de 20 de ani.

De ce boală suferea fiul lui Nelu Ploieșteanu

Mihăiță s-a născut perfect sănătos, dar un vaccin făcut greșit l-a lăsat paralizat la vârsta de doar două luni. Fiul lui Nelu Ploieșteanu suferea detetrapareză spastică și encefalopatie.

„El, la o lună și jumătate, a făcut un vaccin, nu știu să vă spun ce vaccin, că era altă schemă atunci…, i-a făcut acel vaccin și-n două săptămâni n-a mai mișcat nici mânuțe, nici piciorușe… În momentul când i-a făcut acel vaccin, s-a înnegrit tot… n-am știut ce se întâmplă, l-am bătut pe spate, la funduleț, și-a revenit… dar impactul a fost atunci, nu știu cât a putut să stea așa, să nu oxigeneze creierul și… „, povestea în urmă cu ceva timp fosta soţie a lui Nelu Ploieșteanu.