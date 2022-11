Soțul Adrianei Bahmuțeanu ar avea o fiică nelegitimă. Ce a declarat tânăra și cum se apără George

Partenerul de viață al Adrianei Bahmuțeanu, George Restivan ar avea o fiică nelegitimă. Totul a fost făcut public de femeia care susține că este fiica lui. Ce declarații șocante a făcut tânăra și ce reacție a oferit bărbatul.

Soțul Adrianei Bahmuțeanu ar avea o fată pe care nu a recunoscut-o niciodată. Informațiile au fost făcute publice chiar de către tânăra în vârstă de 25 de ani. George a avut o reacție ca urmare a declarațiilor făcute de către tânără. Melissa Vaida este numele fetei, care susține că mama ei s-a iubit în tinerețe cu actualul partener al Adrianei Bahmuțeanu.

Ce a declarat tânăra

Melissa susține că nu a fost recunoscută niciodată de tatăl ei și că nu s-a interesat niciodată de starea ei.

„Povestea a fost… amândoi au fost tineri. Mama mea a avut 18 ani în perioada în care a rămas însărcinată cu mine. Ce știu să vă spun este că el nu m-a recunoscut nici în certificatul de naștere.

În certificatul de naștere am tras linie la numele tatălui. Nu l-a interesat despre viața mea. Când aveam 15 ani, aproape 16, l-am văzut pentru prima și ultima dată pentru că a doua oară când l-am văzut a fost prin intermediul internetului”, a declarat tânăra, în cadrul emisiunii Acces Direct.

O întâlnire a avut loc între cei doi

Conform spuselor tinerei, cei doi s-au văzut și s-au cunoscut, însă nu ar fi avut loc acea interacțiune pe care și-ar fi dorit-o ea.

„Prima întâlnire sincer să vă spun, cred că nici pentru mine și nici pentru el nu a fost plăcută pentru că nu am stat numai eu cu el. Dânsul nu a vrut să discute prea multe cu mine și nu a vrut o apropiere între noi.

Din câte știu, el nu și-a dorit… Eu, după ce m-am născut, el nu a plecat imediat în America. A plecat când aveam un an”, a mai completat aceasta.

George neagă toate afirmațiile făcute de tânără

Soțul prezentatoarei TV neagă cu vehemență toate afirmațiile pe care le-a făcut tânăra și susține că nu i s-a prezentat faptul că el ar avea o fiică.

„Eu nu o cunosc pe fata aceasta, eu am avut o relație cu mama ei acum 20 și ceva de ani. Mie niciodată nu mi s-a prezentat că am o fată. A fost o aventură de o noapte, asta a fost, nu mi s-a spus că a rămas gravidă, nu mi s-a spus că am un copil.

Acum 10 ani, în perioada în care mie mi-a murit soția, această persoană s-a prezentat la ușă să ceară bani, îmi sună verișorii la Paris, să le ceară și lor bani, deci numai amenințări. A fost o aventură, nu mi s-a prezentat absolut nimic.(…) Nu m-am gândit dacă să fac test sau nu (n.r. ADN). Eu nici nu am știut că a rămas mama ei gravidă. Mie mi s-a spus 10-15 ani mai târziu, dar mi s-a spus sub formă de amenințări”, a declarat George Restivan, în cadrul emisiunii „Acces Direct”.