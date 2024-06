Soțul Ilenei Stana Ionescu are sufletul împovărat de un mare regret. Actrița a murit în această dimineață: ”Nici nu mă mai recunoștea”

Este zi de doliu în România! Ileana Stana Ionescu a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Marea doamnă a teatrului și cinematografiei românești s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar ultima perioadă din viața sa a fost un calvar. Vestea morții sale a venit ca un șoc pentru soțul regretatei actrițe, Andrei Ionescu. Bărbatul a vorbi despre drama prin care a trecut soția sa înainte să treacă la cele Sfinte.

Duminică, 30 iunie 2024, Ileana Stana Ionescu a încetat din viață. Actrița lasă în urmă o carieră impresionantă în teatru și cinematografie. În anul 2018 s-a retras de pe scena teatrului românesc, iar de atunci au urmat mai multe momente de cumpănă în viața sa.

La începutul lunii iunie, Ileana Stana Ionescu a acuzat stări de rău și o slăbiciune generală în corp, moment în care soțul actriței a decis ca aceasta să fie internată într-un spital, acolo unde a urmat o serie de investigații medicale. Regretata actriță urma să fie externată peste două zile.

„Ileana este internată în spital, de o săptămână. S-a simțit extrem de slăbită și am sunat la salvare să vină să vadă ce are. Așa că după un consult medical, cei de pe salvare ne-au spus și ne-au recomandat că cel mai bine este să meargă la spital, să se interneze, pentru a o întări puțin, după care marți o externează, o să iasă din spital și totul o să fie ok.Am vorbit și la spital și mi s-a zis că au doctorii grijă de ea, i-au pus și o perfuzie să fie mai bine și am toată încrederea că o să fie așa. Acum, după ce s-a internat Ileana la spital, nu am rămas singur acasă ci cu femeia pe care am angajat-o să aibă grijă de casă”, declara Andrei Ionescu, soțul artistei, la începutul lunii iunie.