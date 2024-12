Soțul Mădălinei Pamfile e un...norocos! Lista e lungă! Cheia succesului de sărbători e la Victoria...

Mădălina Pamfile a intrat puternic în febra cumpărăturilor pentru Crăciun! Bineînțeles că ea s-a aflat prima pe lista Moșului, astfel că bruneta a dat iama într-un centru comercial! Pentru a îmbina utilul cu plăcutul, cumpărăturile Mădălinei au fost pentru ceva ce poartă ea, dar vede doar soțul! 😉😉 CANCAN.RO vă prezintă, imediat, imaginile exclusive!

Ziua în amiaza mare, Mădălina Pamfile a plecat la plimbare! Prima sa oprire a fost în mall Băneasa, acolo unde s-a înfruptat din lenjeriile intime de la Victoria’S Secret. Iar soțul se poate declara un norocos! Bruneta a achitat la casa de marcat o puzderie de articole, părăsind magazinul cu o sacoșă plină de chiloței cu fel și fel de imprimeuri și culori.

Mădălina Pamfile, Crăciunița cu tolba plină

Cumpărăturile brunetei nu s-au rezumat doar la lenjerie! Mădălina a străbătut magazinele în lung și-n lat, făcându-i cu ochiul și alte articole vestimentare. Pe care le-a și procurat! Drept urmare, femeia a părăsit centrul comercial încărcată bine de tot, cu sacoșe multe și de dimensiuni mari!

Și dacă a scăpat deja de o grijă – haine pentru ea – pe lista Mădălinei se află, în continuare, cadourile de cumpărat pentru copiii săi, dar și pentru soț! Și negreșit, în perioada imediat următoare, bruneta se va conforma!

A devenit agresivă după ce a fost prinsă băută la volan

În urmă cu circa două luni, Mădălina Pamfile s-a urcat la volanul autoturismul propriu după ce a consumat alcool. Oprită de oamenii legii, bruneta a devenit agresivă, astfel că a fost transportată la INML.

„La data de 5 octombrie 2024, în jurul orei 04.05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că pe o stradă din sectorul 1, un autoturism se deplasează haotic. Polițiștii ajunși în zonă, au efectuat semnal regulamentar de oprire autovehiculului în cauză, la volanul căruia se afla o persoană de sex femeiesc. Conducătoarea auto a fost identificată în persoana unei femei în vârstă de 31 de ani. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind de 0.70mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere modul agresiv în care femeia se manifesta, pentru protecția sa, cât și a polițiștilor, s-a procedat la folosirea forței și imobilizarea acesteia. În continuare, femeia a fost condusă la sediul INML, în vederea prelevării de mostre biologice.

În cauză, a fost deschis dosar penal în care cercetările sunt efectuate in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 Cod penal”, se arată în comunicatul emis de Brigada Poliției Rutiere.

