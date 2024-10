Mădălina Pamfile a spus adevărul, după ce a fost prinsă băută la volan: ”Inconștiența mea...”

Mădălina Pamfile, fostă asistentă TV, a fost surprinsă de polițiști conducând sub influența alcoolului. Evenimentul s-a petrecut în dimineața zilei de 5 octombrie, în jurul orei 04:00, când autoritățile au oprit-o pe aceasta în trafic după ce observaseră că mașina pe care o conducea se deplasa neregulat. Iată ce a declarat tânăra!

Conform raportului poliției, comportamentul lui Pamfile la momentul interacțiunii cu agenții de poliție a fost unul neadecvat, manifestând o atitudine agresivă. Din această cauză, autoritățile au fost nevoite să intervină mai ferm, imobilizând-o și încătușând-o pe brunetă. Aceasta a fost ulterior condusă la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru prelevarea probelor biologice, în vederea stabilirii nivelului de alcoolemie.

Incidentul a avut loc după ce Mădălina participase la o petrecere cu doar câteva ore înainte de a fi oprită de polițiști. Deși inițial a părut că încearcă să evite răspunderea, bruneta a recunoscut public că a comis o greșeală și a acceptat responsabilitatea pentru acțiunile sale. Într-o declarație recentă, ea a subliniat că nu caută scuze pentru comportamentul său și că regretă profund situația în care s-a pus singură.

Aceasta a adăugat că, deși se aștepta la reacții critice din partea publicului și a presei, cel mai greu de suportat nu au fost comentariile celor din jur, ci propria dezamăgire față de ceea ce a făcut.

„Da, a fost o situație pe care mi-o asum, o situație mai neplăcută în care o să suport consecințele și cam atât. Foarte multe lucruri nu am de spus. Pe mine m-a deranjat mai mult inconștiența mea decât articolele și ceea ce a urmat. Știu foarte bine ce am făcut și dacă nu făceam ceva, cu siguranță acele articole nu existau, deci nu am de ce să mă supăr pe ceva ce apare și ceva ce am făcut. Sunt și asumată, și responsabilă și acele articole știu că sunt adevărate”, a spus Mădălina Pamfile, la Știrile Antena Stars.