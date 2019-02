Soțul o desființează pe cunoscuta cântăreață: ”E o frustrată, care se denigrează singură!”

Nici o lună n-au stat căsătoriți că au început un război cum nu s-a mai văzut prin lumea mondenă. Cântăreața Bianca Rus, cea care își acuză soțul că a bătut-o, a pierdut procesul în care cerea un ordin de protecție împotriva acestuia. Giani Antonio Got, soțul acesteia, susține că artista îndruga numai minciuni și crede că la fel va proceda și în cazul divorțului. (Citește și: Bianca Rus a slăbit 50 de kilograme: ”Nu îmi mai place să mânânc!”)

Iubirea scurtă cu năbădăi dintre Bianca Rus și soțul ei, urmează să se încheie la tribunal, unde vor avea de împărțit și darul de la nuntă. Între timp, pentru că l-a acuzat de agresiune fizică, unul dintre episoade petrecându-se chiar în magazinul cântăreței cu haine second hand, Bianca a cerut instanței un ordin de protecție. Tribunalul București a considerat ca fiind neîntemeiată cererea cântăreței pe care a mai și obligat-o la plata sumei de 1500 lei, reprezentând cheltuielile avocatului pârâtului.

„A pierdut procesul, bineînțeles. Justiția și-a făcut treaba că n-ai cum să te prezinți cu minciuni la tribunal. A pierdut în primă fază, apoi a făcut și apel, a pierdut și apelul. Minciuna are picioare scurte și se vede clar că a mințit. Urmează divorțul, să vedem cu câte minciuni vine și acolo„, a declarat soțul Biancăi Rus pentru CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România.

Giani susține că n-ar fi străin de plângeri penale și de vizitele pe care Bianca le-a făcut polițiștilor. Chiar cu o lună înainte de nunta, Bianca i-ar fi facut acestuia plangere penala pentru agresiune: „Da, mi-a făcut. Îi plac procesele foarte tare, e procesomană. Mi-a făcut tot felul de plângeri, tot felul de minciuni„.

Într-o postare pe contul ei de socializare, Bianca i-a transmis indirect soțului că e un gunoi: „Ce bine că ne-am despărțit înainte de a intra în 2019, căci nu e bine să mă prindă noul an cu gunoiul în casă„.

„Am văzut postarea, nu mă afectează în niciun fel. Educația ei lasă de dorit, se denigrează singură, este o femeie frustrată„, a răspuns Giani.

„Nu, sub nicio formă, nu m-am atins de ea. N-a suportat că plec de acasă și a făcut o criză de nervi, eu m-am retras liniștit, am vrut să aplanez, mi-am luat hainele mele, am plecat. Ea e violentă din naștere, nu e vreo finuță, mai sare la bătaie, eu mă retrag. Îmi pare rău că s-a ajuns aici dar îți dai seama, trebuie să mă apăr și eu într-un fel„, a mai spus bărbatul.

Cât despre partaj, Antonio susține că mai are de recuperat partea lui de bani primiți în dar la cununia civilă: „Banii de la nuntă, partea mea, i-am luat. De la starea civilă am banii la ea. Partea mea de bani de la starea civilă sunt la ea, nu vrea să-mi dea banii. Cum adică, după nuntă voi ați făcut jumi-juma darul? Da, am făcut jumi-juma, ei au făcut credit la bancă ca să poată să plătească jumătate de nuntă. Și-or fi plătit creditul înapoi, nu știu ce au făcut„.