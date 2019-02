Bianca Rus a slăbit 50 de kilograme: ”Nu îmi mai place să mânânc!”

Bianca Rus a reușit un adevărat tur de forță și a slăbit nu mai puțin de… 50 de kilograme. Ceea ce pare imposibil pentru alții s-a dovedit a fi accesibil pentru Bianca. Vedeta este extrem de satisfăcută de reușita ei și a împărtășit fanilor secretul victoriei.

A trecut doar un an de când Bianca și-a micșorat stomacul, iar viața vedetei a pornit pe un cu totul alt drum din punct de vedere al alimentației.

„Mă simt mai bine. Am trecut prin nişte perioade mai grele dar le-am depăşit. Mă simt ok! Ce aş mai putea să zic când toţi oamenii au fost alături de mine la ceea ce am suferit! Acum sufăr şi eu mai bine, cu lacrimi de crocodil”, a povestit Bianca Rus în timpul unei emisiuni TV.

Satisfăcută atunci când se uită în oglindă

Vedeta recunoaște că privește cu mândrie în oglindă după un astfel de succes. Tonusul este altul, nu îi mai place să mânânce așa cum se întâmpla cu mai mult timp în urmă, a renunțat chiar și la platformele de 50 de centimetri.

„Mă simt foarte satisfăcută atunci când mă uit în oglindă. Este ceva bine rău de tot. Nici nu mai îmi place să fac ceea ce făceam înainte. Nu mai îmi place să mănânc sau să port papainoage. Am renunţat la platformele de 50 de centimetri (…) Cu hainele stau mai prost pentru că tot slăbesc. Acum voi încerca să mă menţin. Acum am 58 de kilograme de la peste o sută cât cântăream în trecut.” a mai declarat Bianca.

