Spectacol anticipat de Jupp Heynckes în meciul de pe „Allianz Arena”!

Antrenorul celor de la Bayern Munchen, Jupp Heynckes anticipează un duel deschis în turul semifinalei dintre echipa sa și Real Madrid, deținătoarea trofeului.

La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul neamț a spus că aceeastă confruntare „este un duel al giganţilor”.

„Sunt două echipe cu o mare tradiţie în fotbalul european. Se va juca în două temple ale fotbalului. Va fi la fel de important şi pentru jucători. Am amintiri frumoase de când am câştigat trofeul, în 2013. Am jucat cu Juventus şi cu Barcelona acasă în meciurile tur. Sper că este de bun augur. Cu Madrid îmi amintesc că nu am jucat doar strălucitor. Aceste partide vor fi definite de detalii, va fi un duel complet deschis”, a declarat Jupp Heynckes, care a câştigat Liga Campionilor cu Real Madrid în 1998 (n.r. – 1-0 cu Juventus în finala de la Amsterdam).

Cu Heynckes, Bayern Munchen a reuşit tripla în sezonul 2012/2013, în campionat, cupă şi Liga Campionilor. În acel sezon, bavarezii au eliminat pe parcurs Juventus şi Barcelona, când prima manşă a avut loc de asemenea în Germania.

La spectacol total se așteaptă și Emilio Butragueno, care a afirmat că „galacticii” trebuie să obținăă un rezultat bun pentru a avea prima opțiune la calificare în retur.

„În această fază a competiţiei este imposibil să nu ai meciuri foarte dificile. Dacă va trebui să suferim ca să ajungem în finală, aşa să fie. Până acum, a fost o Ligă a Campionilor dificilă pentru noi, pentru că am nimerit cu PSG, Juve şi acum cu Bayern”, a declarat Butragueno.

Meciul de la Munchen dintre Bayern și Real Madrid va începe la ora 21:45, jocul urmând a fi transmis de Pro TV şi Telekom Sport.