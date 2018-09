Spectacol anunțat de Mangia în Bănie cu Viitorul!

Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Criaova, a declarat că se așteaptă la un duel spectaculos astăzi de la ora 21:00 în Bănie în derby-ul pe care elevii săi îl vor susține cu Viitorul Constanța, partida contând pentru etapa a IX-a a Ligii I.

„Sper că va fi un meci spectaculos, cum a fost cel de anul trecut. Nu știu dacă de data asta va fi mai ușor meciul. Știu că de fiecare dată au fost partide foarte grele și spectaculoase, studiate, cu foarte multe elemente tehnice. Pot apărea câteva schimbări în lotul cu care voi aborda această partidă, dar mai sunt două antrenamente de susținut și voi decide și acest aspect. Mitriță este o absență importantă, dar tot în unsprezece inși vom juca și se va găsi cine să-l înlocuiască, iar cine o va face va da maximum, cu siguranță. Meza Colli cred că va apărea în lot după meciul cu CFR Cluj. Sperăm să fie apt mai devreme, dar cu siguranță o să-l vedem după meciul cu CFR Cluj. E destul de dificil să ai trei înfrângeri în opt partide, dar echipa pe care eu o am în cap încă nu am făcut-o să joace anul acesta. Media punctelor este joasă, de asemenea, și ea, și cu siguranță trebuie să lucrăm mai mult. Echipa are conturat un stil, dar trebuie să integrăm și nou-veniții “, a declarat Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova.

Partida dintre Universitatea Criaova și Viitorul Constanța va avea loc astăzi de la ora 21:00, duelul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.