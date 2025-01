Sportiv olimpic devenit erou internațional după ce a salvat o tânără de la înec. Filmarea s-a viralizat rapid!

Un antrenament de rutină l-a transformat în erou internațional pe un sportiv olimpic după ce acesta a salvat de la înec o fată minoră.

Bruno Lobo reprezintă Brazilia la Jocurile Olimpice în disciplina numită kitesurfing. O simplă zi de antrenament în care urma să își testeze noul aparat foto s-a transformat într-o operațiune de salvare.

Totul a început atunci când a observat în largul oceanului o tânără care se zbătea disperată după ajutor. Valurile mari și curenții puternici au purtat-o departe de mal, la mare distanță de zona sigură, astfel că nu putea fi auzită de salvamari.

Tot momentul a fost filmat și publicat ulterior de sportiv pe contul său de Instagram.

„Dumnezeu lucrează în moduri nebănuite și prin mine a salvat această tânără. Îi mulțumesc că mi-a dat această ocazie și mă bucur că am reușit să o duc în siguranță la mal. Curenții oceanului sunt extrem de puternici, nici măcar un adult nu poate face față. Mulțumesc pentru toate mesajele, am făcut doar ceea ce trebuia făcut și ceea ce am putut”, a transmis sportivul.