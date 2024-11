Destin necruțător pentru eroul din Segarcea: A salvat un copil dintr-o fântână, dar acum riscă să ajungă pe străzi!

La doar 14 ani, Cristian Becheanu a devenit erou național după ce a salvat, în 2013, un băiețel căzut într-o fântână, într-un orășel din Dolj. Crescut fără mamă și educat cu frică de Dumnezeu de bunicul său, acest tânăr curajos, cunoscut acum drept „eroul din Segarcea”, a povestit pentru CANCAN că s-a oferit de bunăvoie să coboare în puț pentru a salva copilul. Fără să ceară nimic în schimb, Cristian nu regretă nicio clipă gestul său eroic, chiar dacă promisiunile de atunci s-au dovedit a fi doar vorbe în vânt și nu i-au adus nici măcar respectul celor care îi promiteau marea cu sarea.

O țară întreagă a stat cu sufletul la gură urmărind operațiunea de salvare a unui băiețel în vârstă de 3 ani din Segarcea. Se întâmpla în 2013, atunci când o armată de pompieri roiau în jurul unui puț îngust, căutând soluții cum să scoată copilul care căzuse în el. Soluția a venit de unde nici nu se așteptau: un alt copil în vârstă de 14 ani, localnic, s-a oferit să intre în puț, ca să-l salveze pe micuț!

Nimănui nu-i venea să creadă, iar pompierii au refuzat inițial, pentru că cel care avea să devină salvator în această misiune, Cristian Becheanu pe numele lui, nu avea acordul părinților pentru a participa la această misiune, el fiind crescut de un bunic.

După 11 ani, eroul din Segarcea a povestit pentru CANCAN cum a ajuns cel mai important pion al acestei misiuni incredibile!

”Eram cu niște prieteni prin parc când am văzut elicopterul SMURD, și am zis să mergem și noi să vedem ce se întâmplă. Am ajuns acolo și nu puteau să îl scoată, și atunci m-am oferit să intru eu să îl scot. Cei de la pompieri au refuzat să intru pentru că eram minor și trebuia să semneze parintii ca să pot să intru. Și atunci le-am zis că semnez eu să pot să intru ca să îl scot din acel puț”, ne-a explicat Cristian.

Eroul de la Segarcea: ”Îi multumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea să pot să fac o faptă bună”

Ceea ce s-a și întâmplat. Pompierii l-au prins în centuri, i-au prins o lanternă de cap și l-au trimis cu capul în jos, în puț, pentru a-l prinde cu mâinile pe băiețel. În doar câteva secunde, întreaga suflare a trecut de la agonie la extaz! Cristian a reușit să scoată copilul din puț, și toți au aplaudat gestul său eroic. Tatăl victimei și-a strâns fiul în brațe și a fugit cu el în casă, nu-i venea să creadă ce miracol trăiește.

Primarul din Segarcea declara evlavios la acea vreme despre Cristian: „Copilul ăsta pentru Segarcea este un erou pentru faptul că a avut curajul ca la vârsta lui, la 14 ani, să intre într-o fântână și să scoată un copil de trei ani. Foarte impresionant„.

Într-adevăr, impresionant ce a făcut Cristian Becheanu la acel moment, fără să aștepte nimic la schimb pentru gestul său. Deși a plouat cu promisiuni, i s-a promis inclusiv o casă, acesta susține că nu a primit nimic!

Poate cel mai dureros fapt este că nici familia copilului pe care l-a salvat nu a rămas recunoscătoare. ”Ne salutăm pe stradă dacă ne vedem, atât. Nimic altceva nu am primit. Mie nu mi-a părut niciodată rău pentru că am salvat o viața. Eu îi multumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea să pot să fac o faptă bună”, susține Cristian. Care a fost făcut inclusiv cetățean de onoare al orașului. Hârtie care nu i-a ținut de foame.

A dat din coate și s-a descurcat singur până acum, când și-a întemeiat o familie, iar viața a devenit tot mai grea. Salvatorul din Segarcea a devenit tată și îi este tot mai greu să se descurce cu banii, după cum ne-a mărturisit.

”Îmi este foarte greu cu banii. Lucrez la o firmă de curent, câștig minimul pe economie și plătesc chirie 1.700 de lei. Aștept să facă copilul 2 ani că să putem pleca din țară ca să mă angajez undeva în străinătate. Mi-e teamă că nu o să mai am bani de chirie și o să ajungem pe stradă. Lucrez și weekendurile, abia îmi mai văd copilul, soția nu poate lucra, că trebuie să stea cu băiatul”, ne-a declarat Cristian.

Acum 11 ani, Cristian a fost eroul care, fără ezitare, a salvat viața unui copil, riscând totul. Astăzi, el este cel care se confruntă cu dificultăți și are nevoie de sprijin.