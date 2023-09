Stare de urgență la New York. Apa a intrat în stațiile de metrou și a inundat străzile după precipitații abundente

Dezastru în Statele Unite ale Americii din cauza fenomenelor meteo extreme. Situația este critică la New York, acolo unde a fost declarată stare de urgență. Stațiile de metrou au fost luate cu asalt de apă, iar străzile au fost inundate. Autoritățile de peste Ocean au îndemnat oamenii să rămână în locuințe.

A fost declarată stare de urgență în New York, acolo unde ploile au făcut prăpăd și au distrus tot ce le-a stat în cale. Autoritățile i-au sfătuit pe oameni să nu părăsească locuințele, din cauza fenomenelor meteo extreme. Apa a intrat chiar și-n stațiile de metrou, iar străzile au fost inundate. Edilul orașului susține că este o situație periculoasă și că nu s-a terminat calvarul. În continuare, autoritățile trebuie să fie vigilente și să acorde o atenție sporită acestor fenomene.

Buckle in, New York. Flash-flood phone alerts went off this morning after most people had already left for work and school, the MTA is warning of “major disruptions,” and the day has just started.

