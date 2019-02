Starea de sănătate a Zinei Dumitrescu este din ce în ce mai rea: ”Am luat legătura cu cei de la cimitir”

Starea de sănătate a Zinei Dumitrescu este din ce în ce mai rea. Directorul azilului în care este internată creatoarea de modă a mărturisit că a vorbit deja cu angajații cimitirului în cazul în care inevitabilul se va produce.

Ajungă la venerabila vârstă 82 de ani, Zina Dumitrescu este de nerecunoscut! Cunoscută drept “mama modei din România”, ea a acceptat să ofere un interviu după ce la sfârșitul lunii trecute s-a aflat că starea ei de sănătate s-a înrăutățit. Iar acum toată lumea se așteaptă la ce e mai rău! (CITEȘTE ȘI: TRAGEDIE! „DIN PĂCATE, ZINA DUMITRESCU A..” BOTE A FĂCUT ANUNȚUL CARE A ÎNTRISTAT TOATĂ ROMÂNIA)

„Sper să nu fie cazul, dar noi suntem pregătiți de ce e mai rău. Suntem deja în contact cu angajații cimitirului, cu care am stabilit să-i sunăm dacă se va întâmpla tragicul eveniment. De când s-a întors de la spital nu există nici o îmbunătățire a stării sale. Are zile în care nu mai mănâncă nimic. Am suplimentat această lipsă de alimentație cu vitamine. Eu tot sper să-și revină. De fiul său nu mai știu nimic. El a fost pus în temă că mama sa nu e prea bine, dar în ultimul timp nu a mai vizitat-o. Iar a dispărut”, a declarat Ion Cassian pentru Libertatea.

Zina Dumitrescu, prima apariție TV după ce starea de sănătate s-a înrăutățit

“În ultima perioadă, a slăbit destul de mult, în jur de 10 kilograme. La ora actuală, dânsa mănâncă cam jumătate sau sunt zile în care mănâncă şi mai puţin decât o jumătate din meniul nostru, zilnic! Pofta de mâncare a dânsei, precum şi dorinţa ei de a mânca nu mai este la fel de mare cum era acum două-trei luni. În continuare, noi suntem alături de dânsa şi vrem să facem să fie bine, dar nu vrea. E o perioadă mai grea pentru dânsa şi refuză”, a declarat Ion Cassian, proprietarul azilului care i-a devenit casă Zinei Dumitrescu.

În cadrul interviului, fosta creatoare de modă a mărturisit că nu are poftă de mâncare. (VEZI ȘI: DECLARAȚIA BOMBĂ A MEDICULUI DESPRE ZINA DUMITRESCU: ”A RENUNȚAT SĂ MAI LUPTE”)

“Cel mai mult îmi plac cartofii prăjiţi. Mănânc o farfurie plină! Dimineaţă sunt sendvişuri cu ceai, seara depinde ce vrei… (…). N-am poftă de mâncare, nu ştiu. O să mănânc forţat, până la urmă. Nu întotdeauna pofta de mâncare e legată de pofta de viaţă”, a spus Zina Dumitrescu în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.