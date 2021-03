Înaintea plecări în Statele Unite ale Americii, unde va participa la turneul de la Miami, Simona Halep a declarat că este mai liniştită după vaccinarea anti-Covid-19.

În același timp, sportiva din Constanța spune că de abia aşteaptă să joace câteva meciuri la turneul de la Miami.

„Sunt mai liniştită (n.r. – după vaccinare), am şi făcut virusul, deci mă simt mai confortabil decât în august şi de aceea mă duc în Statele Unite.

A fost o pauză destul de lungă, dar m-am simţit bine acasă. Am făcut antrenamente după ce mi-au trecut toate problemele fizice, iar acum abia aştept să joc câteva meciuri. Sper să joc bine”, a afirmat Simona Halep la Digisport.

A primit acordul medicilor pentru rapel

Mai mult, Simona Halep a explicat că a făcut rapelul la vaccinul Pfizer cu două zile mai devreme, cu acordul medicilor, şi că se simte bine.

„Nu am avut reacţii adverse, m-am bucurat că nu am avut nimic pentru că am avut ceva emoţii înainte, dar n-am simţit nimic. Rapelul l-am făcut cu două zile mai devreme. Am întrebat dacă e vreun risc sau e greşit şi au spus că nu, că între 19 şi 21 de zile poţi face rapelul. Şi l-am făcut la 19 zile”, a adăugat ea.

Simona Halep va participa în perioada 23 martie – 3 aprilie la turneul de la Miami, ÎN DIRECT pe Digi Sport. La ultima ediţie, cea din 2019, jucătoarea română a atins faza semifinalelor, când a fost învinsă cu 7-5, 6-1, de Karolina Pliskova din Cehia.

