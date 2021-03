Simona Halep, declarații despre momentul retragerii. Ce turneu important așteaptă tenismena

Simona Halep se pregătește de turneul de la Miami, dar înainte de asta, tenismena a făcut câteva declarații. Ocupanta locului 3 WTA a explicat motivele pentru care anul acesta va participa la US OPEN, dar și când se va retrage din tenis.

Sportiva s-a refăcut după accidentarea suferită la spate, care a ținut-o în afara competiției timp de cinci săptămâni și se pregătește să revină pe teren, la Miami Open. Se pare că cel care a convins-o să revină în competiție a fost Darren, căci turneul de la Miami e unul bun.

„Mă duc la Miami. O să plec săptămâna viitoare. Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune, pentru că am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum, din nou, o lună de pauză. Vreau să joc bine, vreau să fiu atentă pe ce am de făcut pe teren.

Pe hard nu e ușor, mai ales în America, unde multe fete sunt acomodate deja, se antrenează acolo.Mă duc acolo cu multă încredere. Un rol important în luarea acestei decizii l-a avut Darren. A vrut foarte mult să joc la Miami pentru că e un turneu bun”, a spus Simona Halep pentru Digi TV.

Simona Halep, despre retragere: „Planul e să joc la Olimpiada din 2024”

Constănțeanca a decis să participe și la US OPEN, deși anul trecut a refuzat să participe la acest turneu. În apărarea ei, Simona Halep susține că anul acesta se simte mult mai în siguranță mai ales că a avut Covid-19 și s-a și vaccinat.

„La US Open nu m-am dus, am renunțat din teamă. Recunosc! Acum am și luat virusul, am și vaccinul, așa că totuși sunt un pic mai safe decât în august, când s-a jucat US Open”, a explicat Simona Halep.

Totodată, sportiva a vorbit și despre momentul retragerii și a fost foarte categorică.

” Planul meu e să joc la Olimpiada din 2024. Eu sper să fiu fizic foarte bine și să am o șansă în plus să câștig pentru țară ceva”, a spus pentru sursa citată Simona Halep.

