Imagini superbe: Simona Halep și Toni, tare fericiți împreună

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini superbe cu Simona Halep și logodnicul ei, Toni Iuruc. Sunt scenele care demonstrează încă o dată că marea campioană și „alesul” ei sunt tare fericiți împreună. Gesturile îndrăgostiților și, mai ales, felul în care se privesc și râd împreună nu mai au nevoie de alte descrieri.

Nu mai încape nicio îndoială: campioana de la Wimbledon 2019 și iubitul ei formează cuplul perfect. Simona Halep și Toni Iuruc au demonstrat încă o dată că între ei există chimie, iar relația lor este extrem de sudată.

Zilele trecute, CANCAN.RO i-a întâlnit pe cei doi în fața unui local din zona Floreasca, afacere în care este implicat Toni Iuruc. După ce ar fi petrecut câteva clipe minunate pe terasă, Toni Iuruc și Simona Halep au părăsit locația extrem de zâmbitori. După dispoziția pe care o arătau nu mai încape nicio îndoială că sunt mai îndrăgostiți ca niciodată și chiar puși pe șotii. În scurtul periplu prin fața localului, Simona Halep n-a ezitat să-și țină iubitul de braț și să-l tachineze sau cel puțin asta a lăsat de înțeles.

Simona și Toni s-au oprit din hârjoneală pentru scurt timp, atunci când și-au recuperat cheile mașinilor, de la responsabilul cu parcarea. Tenismena pare că se distrează copios atunci când își tachinează iubitul și nu a ratat niciun moment să-și continue ”joaca”. Ba mai mult decât atât, a reușit să-l facă pe Toni să recurgă la un mic „joc de glezne” în fața localului.

Imaginile cu cei doi îndrăgostiți vorbesc de la sine și concluzia este una singură: Simona Halep și Toni Iuruc sunt tare fericiți împreună. (NU RATA: CUM A SCĂPAT SIMONA HALEP LA BUCUREȘTI DE “COȘMARUL” SERENA. PE TOCURI, ÎNTR-O ȚINUTĂ ELEGANTĂ, CAMPIOANA A IEȘIT ÎN ORAȘ CU VIITORUL SOȚ)

Au donat 30.000 de euro pentru lupta anti-COVID

Pandemia de COVID-19 a lovit în plin România, iar, în multe spitale, cadrele medicale se plâng de lipsa materialelor de protecție. Simona Halep și Toni Iuruc nu au rămas impasibili la problemele existente, astfel că au donat o sumă importantă de bani pentru a ajuta în lupta cu coronavirusul. (VEZI ȘI: S-A DAT ALARMA ÎN BUCUREȘTI! SIMONA HALEP ȘI-A UITAT LA RESTAURANT CEASUL PERSONALIZAT DE 80.000 €! UN OSPĂTAR L-A GĂSIT ȘI…)

„Eu nu prea mă uit la știri, dar într-o zi eram acasă cu prietenul meu și am văzut un jurnal, iar imaginile m-au impresionat foarte tare. Atunci ne-am gândit să donăm. Sunt oameni care au nevoie și am decis să ajutăm cadrele medicale.

Am mai donat, dar nu-mi place să audă lumea. Am postat acel video, în care am fost criticată că citesc, pentru că am vrut ca și alți oameni care își permit să doneze.

– Poți să confirmi că ai donat 30.000 de euro?

– Da”, a declarat Simona Halep la Digi Sport.

Simona Halep & Toni Iuruc, nuntă la malul Mării Negre?

“Mi-ar plăcea să fac nunta în România, nu ştiu dacă pe malul mării, dar mi-ar plăcea să mă căsătoresc la Constanţa. Nu aș vrea să visez la ceva și să nu reușesc să fac să devină realitate, dar mi-aș dori să am aproape cât de mulți oameni din familie și dintre prieteni alături de mine”, a mărturisit Simona Halep, conform Tennis World Italia, la începutul relației cu Toni Iuruc.

De asemenea, Simona Halep a dezvăluit în cadrul unui interviu mai vechi că ar vrea să aibă moștenitori după ce își va încheia cariera în tenis. “Aș vrea să am o familie și o să mă dedic total copiilor mei. Sper să am copii și să pot. Și nimic tenis, câțiva ani. După aceea o să mă ocup și de ei, să facă un sport, dacă vor, dacă nu, o să îi susțin în totalitate în tot ceea ce vor ei să facă. Viața mea o să fie foarte îngrijită după tenis”, a declarat sportiva, în urmă cu ceva timp.