Cum a scăpat Simona Halep la București de “coșmarul” Serena. Pe tocuri, într-o ținută elegantă, campioana a ieșit în oraș cu viitorul soț

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu Simona Halep, după înfrângerea de la Australian Open. Alături de viitorul ei soț, marea campioană a avut parte de câteva momente de relaxare, care să o facă să uite de meciul pierdut la Melbourne, în sferturile turneului de Mare Șlem al Australiei, în fața Serenei Williams.

Weekendul trecut, CANCAN.RO a întâlnit-o pe cea mai bună jucătoare de tenis din România în unul dintre cele mai apreciate localuri din Capitală, ”Uanderful”.

La scurt timp după ce a revenit în țară, părăsind turneul de Mare Șlem al Australiei, după înfrângerea în fața Serenei Williams, Simona Halep și-a rezervat câteva momente de relaxare alături de viitorul soț, Toni Iuruc și câțiva prieteni.

Simona Halep, o prezență neașteptată în centrul Capitalei

Din câte se pare, Simona și-a revenit rapid după turneul din Australia. Sportiva nu a zăbovit însă prea mult în cunoscuta locație.

Simona Halep a părăsit restaurantul în jurul orei 10 seara, la scurt timp după ce-i trecuse pragul. Într-o ținută elegantă, pe tocuri, cea mai bună jucătoare de tenis a României a întors toate privirile atunci când a ieșit din restaurant. Extrem de hotărâtă, Simona Halep s-a îndreptat către bolidul de lux al iubitului ei.

De remarcat că viitorul soț al jucătoarei de tenis a fost prins pe picior greșit. În graba de a se urca la volan, Toni Iuruc a omis să-i deschidă portiera Simonei. Marea tenismenă s-a „descurcat" însă și s-a "instalat" confortabil pe bancheta din spate, în timp ce Toni Iuruc s-a urcat la volan, iar locul din dreapta a fost ocupat de unul dintre amicii lor.

Avere de 47 de milioane de euro

Sportiva ajunsă până pe locul 1 în clasamentul mondial al tenisului feminin a strâns, până în prezent, o sumă uriașă, atât din premiile câştigate la turneele la care a participat, cât şi din contractele de sponsorizare şi publicitate.

În vârstă de 29 de ani, campioana de la Wimbledon și Roland Garros ar avea o avere de cel puțin 35 de milioane de euro din tenis, la care se adaugă alte 12 milioane de euro din contractele de publicitate pe care le-a avut de-a lungul anilor.

Câștigurile campioanei sunt din sport și imobiliare. Printre companiile cu care Simona are sau a avut contracte de sponsorizare se numără Nike, Adidas, Banca Transilvania, Wilson, Dedeman, Dorna, Mercedes, Rexona sau Hublot.

Ambiția a ajutat-o în sport de la 14 ani

În urmă cu trei ani, într-un interviu acordat GSP, fostul antrenor al campioanei, Corneliu Idu, cel care a decedat de curând de COVID-19, a povestit cum a ajutat-o pe Simona Halep în perioada junioratului.

„A venit la mine la club cu antrenorul ei, Bogdan Pândichi, când avea vreo 14 ani. Juca, parcă, la Școala Sportivă și era deja cea mai bună jucătoare din țară la vârsta ei. O văzusem de multe ori pe la turnee, mai ales că organizam și noi, la Tenis Club IDU, unele, de nivel foarte înalt. Ştiam că are mari perspective.

Pândichi a venit să-mi spună că fata ar avea nevoie de sprijin financiar şi să mă întrebe dacă vreau s-o ajut. M-a pus într-o situație destul de delicată, fiindcă a venit la discuţie împreună cu ea. Nu eram pregătit să-mi asum o asemenea responsabilitate, dar până la urmă am fost de acord să o ajut.

I-am spus Simonei că, din acel moment, nu va avea nicio grijă, că am să-i asigur toate resursele financiare de pregătire şi de participare la toate marile turnee internaţionale. Îmi aduc aminte, Simona era extrem de timidă, dar mustea de ambiţie. Aşa a început ea la noi, împreună cu antrenorul ei, Pândichi.”

Simona Halep & Toni Iuruc, nuntă la malul Mării Negre

“Mi-ar plăcea să fac nunta în România, nu ştiu dacă pe malul mării, dar mi-ar plăcea să mă căsătoresc la Constanţa. Nu aș vrea să visez la ceva și să nu reușesc să fac să devină realitate, dar mi-aș dori să am aproape cât de mulți oameni din familie și dintre prieteni alături de mine”, a mărturisit Simona Halep, conform Tennis World Italia.

De asemenea, Simona Halep a dezvăluit în cadrul unui interviu mai vechi că ar vrea să aibă moștenitori după ce își va încheia cariera în tenis. "Aș vrea să am o familie și o să mă dedic total copiilor mei. Sper să am copii și să pot. Și nimic tenis, câțiva ani. După aceea o să mă ocup și de ei, să facă un sport, dacă vor, dacă nu, o să îi susțin în totalitate în tot ceea ce vor ei să facă. Viața mea o să fie foarte îngrijită după tenis",a declarat sportiva, în urmă cu ceva timp.

