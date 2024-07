Ștefan Floroaica, primele declarații după ce el și Sânziana Negru au aruncat produsele promovate de la LIDL: ”Ne este rușine”

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au ajuns protagoniștii unui mare scandal în mediul online, după ce au aruncat la gunoi o pungă plină cu mâncare de la Lidl. Înainte de asta, cei doi au filmat un videoclip pentru a promova produsele respective. Influencerița și iubitul ei au fost criticați dur în urma acestui gest, iar bărbatul a decis să iasă public și să explice situația.

În timp ce se aflau la un festival, Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au luat mai multe produse de la Lidl pentru a le face reclamă. Odată ce au terminat de filmat videoclipul de promovare, cei doi au aruncat punga la gunoi. Un tânăr i-a surprins și a făcut întreaga poveste publică.

Citește și: LIDL, PRIMA REACȚIE DUPĂ CE SÂNZIANA NEGRU ȘI ȘTEFAN FLOROAICA AU ARUNCAT LA GUNOI PRODUSELE LOR. S-A ÎNTÂMPLAT IMEDIAT DUPĂ CE LE-AU PROMOVAT PE INSTAGRAM: ”AM AFLAT CU TRISTEȚE!”

În urmă cu o zi, Ștefan Floroaica a publica, în mediul online, un videoclip în care oferă explicații despre scandalul cu punga de mâncare de la Lidl. În primul rând, bărbatul a ținut să își asume în totalitate vina. Acesta a precizat că el a fost cel care a aruncat produsele la gunoi, iar Sânziana Negru nu are nicio implicare.

„Fac acest videoclip ca să răspund situației de pe internet cu punga respectivă. Încă de la început vreau să spun că eu am greșit și eu am aruncat acea pungă la gunoi, fără să mă consult cu Sânziana sau fără ca ea șă știe. Deja plecaserăm și eu am deviat un pic și am lăsat punga acolo, deci ea nu are nicio vină și dacă este cineva de învinuit, eu sunt acela. Dați în mine!”, a explicat Ștefan Floroaica.