Sânziana Negru, implicată într-un mare scandal după Electric Castle 2024. Fanii sunt revoltați de gestul ei: „La gunoi”

Sânziana Negru este protagonistă într-un scandal colosal pe internet, după ce a făcut o reclamă pentru un supermarket cunoscut și a dat-o în bară. Câștigătoarea de la America Express a filmat o campanie împreună cu iubitul ei, însă a recurs la un gest greu de înțeles pentru multe persoane. Vedeta a aruncat sacoșa cu produse de la Lidl, după ce s-a postat în timp ce făcea cumpărături în magazinul respectiv. A fost judecată aspru pe internet, după ce a aruncat mâncarea la gunoi, în loc să i-o ofere cuiva care avea nevoie.

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, iubitul ei, au luat parte la Electric Castle, la Cluj, iar după toată distracția, aceștia au ținut să filmeze și o campanie publicitară. A fost vorba despre o reclamă la Lidl, pe care influencerița a dus-o până la capăt. S-a filmat în timp ce a mers la cumpărături, a postat clipul pe rețelele de socializare, însă surpriză!

Cei doi ar fi aruncat punga cu mâncare la gunoi, gestul lor fiind surprins și povestit pe internet de către un alt influencer. După întreaga lui relatare făcută pe TikTok, Sânziana Negru s-a ales cu o serie de cuvinte grele din partea internauților, care nu au înțeles deloc de ce a făcut această risipă de mâncare.

N-a durat mult, căci influencerița a șters clipul de pe rețelele de socializare. „Sânzi, este foarte dezamăgitor pentru noi, cei care te urmărim de ani de zile și aveam impresia ca ești altfel… nici nu știu ce e mai rău, detașarea asta de realitate, waste-ul sau faptul ca practic înjosești brandul care te plătește (produsele lor sunt bune de aruncat la gunoi)?….”, a scris cineva.

Altcineva a scris că: „Ce s-a întâmplat Sânziana cu sustenabilitatea, cu salvarea planetei, cu ajutarea oamenilor, cu strângerea gunoaielor? E dezamăgitor pentru că acum realizează mulți că ce afișezi online e total opusul a ceea ce ești”.

Lidl România a reacționat în urma imaginilor apărute în mediul online. Reprezentanții retailerului au menționat că vor analiza și reevalua colaborarea cu ea, pentru că ei susțin combaterea risipei alimentare.

Iubitul Sânzianei Negru a recunoscut că plasa cu produse de la Lidl a fost aruncată la coșul de gunoi, după ce au filmat o campanie pentru magazinul respectiv. După ce reprezentanții retailerului și mii de internauți au reacționat după situația controversată, actorul și-a spus părerea pe rețelele de socializare.

„O să povestesc cum s-a întâmplat. Aveam de făcut un material pentru un brand, nu-l mai precizez pentru că ne e ruşine de situaţia creată, (….) ideea era ca Sânziana să cumpere 10 produse iar eu să le identific. Eu m-am raportat la aceste produse ca fiind, cum să spun, care să ne ajute să facem materialul acesta video. Deci cumva le-am văzut cu scop de a crea acel video, cumva ne câştigăm pâinea din treaba asta, nu e un secret. Ne-am concentrat să facem cât mai bine acel material.

După ce am terminat de filmat acel material, eu am luat punga şi am aruncat-o la gunoi. Produsele acelea care erau în pungă, multe dintre ele, au fost fâţâite, duse de colo, colo, în soare şi aşa mai departe, pentru că am filmat în mai multe locuri, că nu ne iese din prima mereu. Şi, sincer, am considerat că nu am ce să împart genul ăla de produse.

Într-adevăr, unele puteau fi împărţite, dar marea majoritate a lor, nu. Acesta a fost raţionamentul meu în momentul ăla. Evident că nu încurajăm şi nu încurajez consumerismele. Nu mi-aș permite să-mi bat joc de mâncare, pentru că am crescut ca toată lumea şi ştiu ce înseamnă să nu ai. Am greşit, nu era de făcut treaba asta. Plus de asta, eram în cadrul unui festival, nu ştiu dacă oamenii de acolo chiar aveau nevoie sau, nu ştiu, nu s-a trezit în mine sentimentul de a ajuta oameni. Nu ştiu cum să explic situaţia asta. Poate că unii nici nu voiau să consume acele produse.”, a spus acesta.