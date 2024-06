Ștefan Floroaica, dezvăluiri neștiute despre viața privată. Cu ce se ocupa înainte să joace în serialul „Lia” de la Antena 1: „Aveam datorii de zeci de mii de euro”

Ștefan Floroaica (30 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri legate de viața sa privată, în cadrul podcastului moderat de Teo Trandafir. Actorul de la Antena 1 și-a deschis sufletul și a vorbit despre activitățile pe care le făcea înainte să joace în serialul „Lia – Soția soțului meu”, dar și despre situația financiară. A fost salvamar în SUA! Iată detaliile!

Ștefan Floroaica (30 de ani) și-a deschis sufletul în cadrul podcastului moderat de Teo Trandafir. Actorul din serialul „Lia – Soția soțului meu” a vorbit despre viața pe care o avea înainte să ajungă la Antena 1 și să joace în serial. Actorul a dezvăluit că a traversat o perioadă în care s-a confruntat cu probleme financiare.

Actorul lucrase ca salvamar în Statele Unite ale Americii. Partenerul Sânzianei Negru a precizat că a fost un job de o vară și nu avea în plan să facă o carieră în acest sens. Apoi, când s-a întors în țară, s-a înscris la Survivor și nu s-a mai gândit că viața îi va purta pașii, din nou, spre visul actoriei.

„Am fost în America de două ori ca salvamar. Era o muncă de vară, nu îmi doream o carieră în treaba asta. Apoi m-am intors și am mers la emisiunea de supraviețuire. (…) Renunțasem de tot la ideea de a mai fi actor. Pentru că doi ani de zile nu se lipise nimic de mine. Eu am încercat, după aia am dat-o pe jiu jitsu, urma să ajung la mondiale, și m-a sunat doamna asta, Domnica. Și mi-a zis: «tre să o iei pe asta». Eu am luat-o ca pe o presiune. Și s-a întâmplat, s-a aliniat atunci tot. Și asta se întâmplă de doi ani și ceva. Și mai avem puțin și închidem filmările”, a dezvăluit Ștefan Floroaica.

Vezi și CÂȘTIGĂTOAREA DE LA AMERICA EXPRESS ÎI BATE OBRAZUL IUBITULUI, DAR ACTORUL DIN ”LIA” ÎI DĂ REPLICA SAVUROASĂ. CE FACE ȘTEFAN FLOROAICA DUPĂ CE SE TERMINĂ SERIALUL?!

Ștefan Floroaica s-a confruntat cu o situație financiară dificilă, pentru o perioadă. Avea datorii de zeci de mii de euro și abia reușea să pună bani deoparte pentru necesitățile zilnice. Deși acum nu mai are această problemă financiară, actorul nu uită perioada în care s-a aflat la limita supraviețuirii.

„Chiar dacă o duc bine acum financiar, nu simt o mare diferență. Viața mea nu e atât de diferită ca și trăiri față de atunci când nu aveam deloc bani. Când am început proiectul, eu aveam datorii de câteva zeci de mii de euro. Eu mergeam la filmări și încă nu începusem să încasăm salariul și știu că aveam o punguță în care țineam monedele de 50 de bani. Și uneori când ajungeam acasă nu mai aveam bani să-mi iau mâncare și trebuia să mă duc cu ăia de 50 de bani să-mi iau niște lucruri. Aveam prieteni, puteam să mă duc, dar evident că nu apelam. Știam că este o chestie periodică. M-au chemat o dată la filmare mai repede. Și mă lua transportul pe mine. Și mi-au zis: «Vino mai repede la filmare, dar nu te poate lua transportul, vino cu mașina ta». Și eu nu aveam motorină în rezervor.

Am luat toți banii ăia (din pușculiță) și m-am falimentat și am ajuns la filmare. Și nimeni nu știa treaba asta. Dar nu este spusă pe fondul «vai ce greu mi-a fost», este spusă pe fondul că este o realitate. Și nu este diferită perioada aia de perioada asta când am. Trăirile mele sunt foarte similare. E interesant cum credeam că se va schimba totul când o să am. Acum maxim pot să spun că nu mai am grija asta, în perioada asta”, a mai spus Ștefan Floroaica, în podcastul „Gând la Gând cu Teo”.