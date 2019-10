Ștefan Manolache, iubitul Andreei Antonescu, s-a iubit în trecut cu o altă femeie celebră. A cerut-o și de soție.

Ștefan Manolache a devenit cunoscut în showbiz-ul românesc după ce s-a cuplat cu Ioana Grama. Cei doi au trăit o poveste de dragoste timp de câteva luni și chiar aveau planuri să ajungă în fața altarului. La vremea respectivă, Ștefan Manolache a cerut-o în căsătorie pe vloggeriță. Doar că totul s-a dus pe apa sâmbetei atunci când tânărul din Iași a înșelat-o pe Ioana Grama.

Ioana Grama l-a prins în ”ofsaid” pe Ștefan Manolache și a fost extrem de dezamăgită. De asemenea, vloggerița a spus atunci că tânărul din Iași s-a cuplat cu ea doar pentru faimă. (CITEȘTE ȘI: ”PRINȚIȘORUL TAXIURILOR” A PREZENTAT-O PĂRINȚILOR PE ANDREEA ANTONESCU! ÎNTÂLNIREA NU S-A ÎNCHEIAT CUM ȘI-AR FI IMAGINAT VEDETA)

”E atat de trist ca sunt unii care, pentru putina atentie si pentru putina faima, sunt in stare sa “fake-uiasca” o relatie, sa insele. Asta e cel mai josnic lucru pe care il poti face: sa inseli. Cum sa ajungi pana in punctul asta? Eu mereu am spus ce am avut de spus, nu m-am ascuns niciodata! Astazi nu ma mai intereseaza nimic. Am fost inselata, e o senzatie noua pentru mine, nu mi s-a mai intamplat pana acum sau n-am aflat, cel putin.

Oricum, mi se pare incredibil. Dar daca tot inseli, sa o faci cu cap macar… Asta e viata, se mai intampla, dar fa-o cu cap. Dar eu am vazut poze, filmulete. Realitatea e crunta, exista mult teatru. Pana acum m-am abtinut sa spun lucruri, din bun-simt, dar daca altii nu il au, de ce sa il am eu? Regret tot ce am facut pentru anumiti oameni, tot timpul pe care l-am pierdut!”, spunea, în 2017, Ioana Grama.

Ștefan Manolache, donjuan în showbiz

După ce s-a despărțit de Ioana Grama, Ștefan Manolache s-a cuplat cu mai multe domnițe celebre din showbiz-ul românesc. După relația cu Silvia de la ”Bravo, ai stil!”, Ștefan Manolache a “combinat-o” pe colega acesteia Adela Tecuceanu, finalista celui de-al doilea sezon al emisiunii de la Kanal D. Ba mai mult, a fost într-o vacanță de lux cu… nepoata fostului premier Petre Roman. (VEZI ȘI: ”PRINȚIȘORUL TAXIURILOR” & PATRONEASA S-AU DESPĂRȚIT LA NICI DOUĂ SĂPTĂMÂNI DUPĂ CE AU ANUNȚAT NUNTA!)

Relațiile lui, însă, nu au durat. Acum, însă, ”craiul din Iași” a bifat o altă femeie celebră. Este vorba despre Andreea Antonescu. Rămâne de văzut dacă povestea de dragoste dintre cei doi va rezista având în vedere ”antecedentele” lui Ștefan Manolache.

Andreea Antonescu: “Este o relație în stadiu incipient”

“Ne-am cunoscut acum două-trei săptămâni, la petrecerea revistei Elle. Eu eram împreună cu Andreea, el venise împreună cu un reporter de la Acces Direct să ne ia interviu. Și s-a nimerit ca el să mă intervieveze pe mine. Atunci a fost prima oară când ne-am văzut, nu ne cunoșteam de dinainte, așa cum deja se speculează…

Apoi, el a făcut pași spre mine, am început să ieșim. Practic, ne-am văzut de câteva ori până acum, este o relație în stadiu incipient, nu am prea multe de zis momentan. (…) Vom vedea ce se întâmplă în viitor. Atunci când am fost fotografiați de paparazzi plecasem de la o filmare și el a venit să mă ia cu mașina lui, întrucât a mea avea ceva probleme. Pentru mine rămâne valabil ce am spus și până acum, fetița mea și muzica îmi ocupă foarte mult timp, așadar vom vedea ce va fi pe plan sentimental”, a spus Andreea Antonescu, pentru o publicație din România.