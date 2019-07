Ștefan Stan a apărut pe o plajă din Mamaia cu noua ”Andreea Mantea”!

Ștefan Stan, nimeni altul decât prima ”Voce” câștigătoare, nu lasă vara să-i treacă printre degete! Muncește, dar se și distrează… Și, fiind acum singur, singurel după despărțirea de Bianca, nimeni nu-l mai poate opri din cuceriri. Artistul cântă la Nuba, tot sezonul estival, dar ziua chiar își face de cap! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a descoperit pe talentatul artist pe șezlong, la Mamaia, alături de o brunetă tatuată și vă prezintă imaginile în exclusivitate.

Fără îndoială, Ștefan Stan este un crai! Poate, la un moment dat, părea că s-a lăsat de ”meserie”, atunci când a întâlnit-o pe Bianca, puștoaica alături de care visa la ”adânci bătrâneți”. Dar, nu! Primul câștigător al ”Vocii României” s-a despărțit de păpușică și a început, din nou, să umble din floare-n floare. Cu atât mai mult cu cât este un cântăteț apreciat și, implicit, căutat! Azi e la Cluj, mâine la Satu Mare, apoi pe litoral, la Mamaia. (CITEȘTE ȘI: ȘTEFAN STAN A ANGAJAT O SEXOASĂ PE POST DE… ȘOFER PERSONAL! PRIMELE IMAGINI + DECLARAȚII)

Ștefan Stan, dans la sentiment cu bruneta

Ei, cum ar fi rezistat tentațiilor un crai precum Ștefan Stan? Și, pentru că e vedetă, cu siguranță are o sumedenie de ”cereri” de la domnișoare una și una! Mamaia e o plajă uriașă, deschisă privirilor, tentațiilor, flirturilor… Acolo s-a simțit Ștefan în mediul lui. Noaptea, cântărețul întreține, cu vocea lui impresionantă, atmosfera în clubul Nuba. Ziua… Ziua e întins pe șezlong, la plajă, dar nu înainte de partida de pescuit! Pescuit fetițe! Ștefan Stan a aruncat momeala perfectă și a prins-o pe ”noua” Andreea Mantea, o brunetă focoasă, care și-a etalat, cu mândrie, tatuajul de sub sâni.

Cei doi s-au ”prăjit” câteva ore pe plaja din Mamaia. Ea s-a tot întors când pe-o parte, când pe alta, pentru ca toate suprafețele să-i fie bronzate la final. El s-a tras ușor sub umbreluță și a butonat, la greu, telefonul, în timp ce a pufăit și o țigărușă. (NU RATA: ȘTEFAN STAN NU A ”REZISTAT”! A LOVIT ȘI A 8-A OARĂ: ”E CLAR!”)

Cei doi nu s-au rezumat doar să stea la bronzat! După ce Ștefan termină repertoriul din club, se dezlănțuie pe ringul de dans, alături de frumoasa brunetă. A dansat ”periculos” de aproape de ea, cu gesturi ceva cam…intime, așa cum puteți observa pe filmulețul prezentat de CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

S-a despărțit de Bianca

Ștefan Stan și Bianca, partenera care i-a fost alături în ultimii doi ani, au decis să meargă pe drumuri separate în viață, în urmă cu aproape patru luni. Cântărețul dezvăluia că s-a despărțit de femeia care era mai tânără cu 22 de ani decât el. De asemenea, artistul a vorbit despre motivul pentru care s-au separat. (CITEȘTE ȘI: ȘTEFAN STAN RECUNOAȘTE CĂ A ÎNȘELAT-O PE MANTEA: “DE NENUMĂRATE ORI…”)

Ștefan Stan mărturisea că el și Bianca au hotărât să nu mai formeze un cuplu. “Din prea multă dragoste” , au fost cuvintele cu care Ștefan a motivat despărțirea. “Imprevizibilul, cred că ăsta e răspunsul. Din prea multă dragoste. În ciuda diferenței foate mari de vârstă, ea are o înțelepciune și o rațiune foarte mișto. Doar că așa s-a decis. Momentan, nu mai suntem împreună. Am trăit doi ani de zile foarte frumoși. Amândoi am stat de vorbă ca doi oameni maturi. Cred că e prima mea relație care se termină fără tensiune. A fost foarte relaxant, foarte firesc”, spunea Ștefan Stan.

Piesa lui Ștefan Stan, imnul LPF

Ștefan Stan a primit un dar special chiar de ziua lui, pe 2 iulie. Piesa ”România”, compusă de el a devenit imnul Ligii Profesioniste de fotbal. ”Azi, de ziua mea, am primit cel mai frumos cadou! Piesa România, piesă compusă de mine în urmă cu doi ani, a devenit imnul Ligii Profesioniste de Fotbal. Le mulțumesc OAMENILOR din LPF care au apreciat creația mea la adevărata ei valoare. Acest pas uriaș în cariera mea reprezintă încununarea efortului depus ca artist. Prin urmare, mă înclin, trag cortina și mă pregătesc pentru următorul spectacol!”, a scris Ștefan Stan pe pagina de socializare.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)