Ștefania a fost aspru criticată! Ținuta care i-a revoltat pe internauți. Speak a fost următorul luat în vizor. „Nu reprezentați nimic social”

Ștefania a fost aspru criticată de internauți pentru ținuta pe care a purtat-o la nunta lui Tinu Vidaicu și a Roxanei Ionescu. Vedeta a atras atenția tuturor, iar comentariile negative au început să curgă. Nici Speak nu a scăpat de gura răutăcioșilor.

Weekend-ul trecut a fost petrecere mare în lumea mondenă, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu și-au unit destinele, iar asta a fost prilej de petrecere. La marele eveniment au fost prezenți și Speak alături de Ștefania. Însă, cei doi au gafat-o destul de rău, iar fanii i-au apostrofat imediat.

Pentru eveniment, Ștefania a ales să îmbrace o ținută ce a nu a fost pe placul internauților. Aceasta a purtat un costum alb-negru, format dintr-o sacou și o fustă scurtă, iar pe dedesubtul sacoului, vedeta și-a pus doar un sutien negru. Ținuta nu a fost considerată potrivită pentru o nuntă.

„În sutien la o nuntă…nu am mai pomenit”, „Așa ai fost îmbrăcată la o nuntă?”, „Pentru TikTok ești perfecta, dar nu la o nuntă surioară”, „Ce urat v-ați imbricat la nunta. Chiar așa de mult vă desconsiderați?? Ok… nu reprezentați nimic social, dar nici măcar ceva elegant să nu ai decenta să îmbraci?”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

De același tratament a avut parte și Speak, care potrivit internauților a fost îmbrăcat mult prea casual pentru eveniment.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit

În luna februarie a acestui an, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au sărbătorit un an de la cununia civilă. Iar, acum, cei doi s-au cununat și în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a avut loc în mare secret, weekend-ul trecut.

Pandemia le-a stricat planurile și cei doi au fost nevoiți să amâne momentul, însă sâmbătă au ajuns și în fața altarului. Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au cununat religios în mare secret la Catedrala Metropolitană din Timișoara.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit astăzi. Te iubesc, soțul meu / Fiecare dintre voi care se bucură pentru fericirea noastră, are un loc cald in inima si familia noastră”, au scris Roxana Ionescu pe Instagram.



