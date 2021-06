Anunțul făcut de Speak despre relația cu Ștefania: ”Un drum greu și anevoios”

Speak și Ștefania au împlinit patru ani de când sunt împreună, dar artistul avea să surprindă cu un mesaj, asta după ce a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în direct la tv.

Toată lumea se pregătește de nuntă, doar că mesajul lui Speak este, pentru unii fani ai celor doi, surprinzător. Artistul spune că nu se aștepta, acum patru ani, când a cunoscut-o pe ”Libelula”, așa cum o cunosc admiratorii, ca relația să ajungă aici. „Acum 4 ani postam prima poză cu șoarecu… Niciunul dintre noi nu se aștepta să ajungem până aici, într-adevăr, pe un drum greu și anevoios, dar frumos! Îți mulțumesc pentru timp, Cristina Ștefania, și pentru inima, în mod special!”, a scris Speak pe o rețea de socializare.

Speak, despre începuturile relației: ”Ne-am cunoscut printr-un prieten comun”

Speak a povestit cum a cunoscut-o pe femeia care este la un pas să-i devină soție. „Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, am început să vorbim și ne-am dat seama că timpul trece foarte repede interacționând. Ne făcea plăcere să stăm de vorbă unul cu altul. Am fost zgârciți cu detaliile, pentru că nu poți ieși public să îți asumi ceva, dacă nu ești sigur de ce ți se întâmplă și că este ceea ce trebuie. Eu sunt mai organizat cu lucrurile astea, și tocmai de aici a venit această «zgârcenie». Când a fost să fie ceva serios și sigur, atunci am început să facem publice acele detalii pe care toată lumea le aștepta de la noi”, a mai povestit Speak pentru viva.ro.

NU RATA: SPEAK ȘI ȘTEFANIA SE „ANTRENEAZĂ” PENTRU GEMENI „ADEVĂRAT”

”Primul pas l-a făcut Ștefan, el m-a abordat, însă sărutul cred că a venit din partea amândurora. A fost chimie la prima vedere, nu dragoste. Relația noastră a început foarte diferit față de cum eram amândoi obișnuiți. Ne-am văzut mai întâi defectele, ca prieteni, apoi atuurile, devenind un cuplu. Așa cum am zis de nenumărate ori principalul nostru atu este că, în primul rând, suntem cei mai buni prieteni”, a mărturisit și Ștefania.

Sursa foto: Instagram