Are sau nu Libelula lui Speak operații estetice? Ștefania a dat cărțile pe față

Ștefania a lui Speak are o conexiune foarte puternică cu cei care o urmăresc și o susțin în fiecare activitate pe care o are. Tocmai din acest motiv, libelula a acceptat să vorbească despre operații estetice. A apelat sau nu vedeta la medicul estetician?

Cristina Ștefania și-a atras un public foarte larg de susținători datorită vibe-ului pozitiv pe care-l are mereu, dar și felului în care arată și se comportă. Logodnica lui Speak trage din greu la sala de fitness pentru a-și menține trupul foarte bine tonifiat și pentru a întoarce privirile tuturor ori de câte ori iese din casă. Însă, chiar dacă cei care o plac sunt la curent cu antrenamentele pe care le face și cu rutina ei, totuși, n-au putut să nu se întrebe dacă a mai primit și ceva ajutor de la medicule estetician.

„Nu, nu am nicio operație estetică. La un moment dat auzisem chiar că am nasul făcut și am spus și atunci mulțumesc. Dacă arată ca un nas operat, atunci cred că e de bine.”, a spus Ștefania.

Fosta concurentă de la Asia Express a militat întotdeauna pentru un stil de viață sănătos și le-a arătat fanilor ce tip de antrenamente face pentru a arăta atât de bine. Nu există zi din săptămână în care Ștefania să nu meargă la sală sau să se antreneze acasă și să le arate fanilor ce exerciții preferă.

