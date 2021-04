Ștefania, probleme cu părinții din cauza tatuajelor. Cum au reacționat prima dată? „Nu te mai mâzgăli!”

Ștefania le-a mărturisit internauților când și-a făcut primele tatuaje și cum au reacționat părinții ei când au văzut-o. Iubita lui Speak și-a dorit încă din adolescență să se tatueze, însă s-a lovit de refuzul părinților.

Ștefania are acum o mulțime de tatuaje și este cât se poate de mândră de ele. Fiecare are o însemnătate specială pentru artistă și o completează. Însă dacă acum se poate tatua cât își dorește, la început nu a fost chiar ușor. Aceasta le-a mărturisit fanilor din mediul online că primul tatuaj l-a făcut fără acordul părinților. (CITEȘTE ȘI: ARE SAU NU LIBELULA LUI SPEAK OPERAȚII ESTETICE? ȘTEFANIA A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ)

„Nu cred că am mai povestit asta. Părinții mei nu au fost e acord cu tatuajele absolut deloc. Eu voiam de la 14 ani să mă tatuez și încercam să îi conving să mă lase să îmi fac tatuaj când cresc sau chiar atunci, nu m-ar fi deranjat. La 16 spre 17 ani m-am dus cu niște prieteni să-mi fac primul tatuaj. Mi-am pus în minte că nu le voi spune părinților absolut nimic. Când am ajuns acasă, ideea a durat fix 5 minute. M-am dus prima oară la tata și i-am arătat și am zis: Uite ce tare e. I-a căzut fața, mama era în șoc.”, a spus Ștefania.

„Nu te mai mâzgăli!”

Puși în fața faptului împlinit, părinții Ștefaniei au fost nevoiți să accepte situația, însă nu s-au împăcat prea bine cu ideea. Tatuajele s-au înmulțit pe corpul Ștefaniei, iar de fiecare dată mama sa îi spune să se oprească. Însă este clar că vedeta iubește tatuajele și are de gând să își mai facă și altele.

„Mama din șoc a zis: Arată drăguț, iar tata nu a vorbit 20 de minute cu mine, după care a spus: Da, îți stă bine cu tatuaj, dar să nu-ți mai faci. Ai mei au realizat ulterior că nu este doar o chestie trecătoare și că fiecare tatuaj pe care voiam să mi-l fac sau l-am făcut are o însemnătate pentru mine, așa că ulterior au fost de acord, dar mama mereu îmi spune: Nu te mai mâzgăli!”, a mai spus Ștefania.

(VEZI ȘI: CUM S-AU CUNOSCUT SPEAK ȘI ȘTEFANIA. CINE A FĂCUT PRIMUL PAS LA ÎNCEPUTUL RELAȚIEI)

Sursa foto: Instagram