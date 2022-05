Stephan Pelger a analizat ținutele vedetelor care au praticipat la petrecerile de fițe din Mamaia: „Nu-mi place nimic, absolut nimic, este înfiorător”

Stephan Pelger este pregătit să comenteze cu umor şi ironii fine ținutele divelor care au pășit pe covorul roșu din cele mai exclusiviste cluburi de pe litoral.

Hai să vedem prima ținută. O vedem pe Lexi, ”Regina petrecerilor” sau ”Milionăreasa”. ”Lexi îmi este o prietenă foarte bună. Are un gust extrem de senzual, are posibilitatea de a-și alege niște piese senzaționale. Îmi place foarte mult cămașa, sacoul oversize, pantalonii scurți. Ea are un corp lucrat senzațional, are forme și e frumoasă din toate punctele de vedere. Singurul lucru care nu-mi place este această dezgoliciune de la burtă. Îmi place, nu cred că am văzut-o pe Lexi îmbrăcată prost.

Raluca Dumitru a optat pentru acest stil cowboy. Ciocate, însă blugii sunt prea lungi. Ar trebui să se oprească până unde se termină botina să nu se facă acele cute, care fac piciorul gros. Jacheta are un olive foarte frumos , este machiată decent, de zi, pălăria cu pene este super ok, iar ciocatele au legătură cu jacheta și pălăria.

La următoarea ținută avem un cuplu, Adrian Ropotan și Raluca, fiica lui Cristian Ogică. ”Sunt foarte frumoși, foarte stylish. Acest model de blugi pe care îi poară ea sunt un model pe care îi poate purta foarte puține tipologii de femeie. Trebuie să fii extrem de slabă, înaltă. Nu a pus accent pe absolut nimic, este black, are o geacă de piele neagră, un păr simplu, fără fi exagerat cu machiajul, pentru că în anii anteriori, după cum ții minte, veneau spoite. Are cel mai reușit look de până acum.

Despre el, aceste jachete oversize din tricotaje cu pantalonii evazați sau trei sferturi, mie îmi plac foarte mult. Cred că are niște bocanci în picioare. Ar fi trebuit să lase un guler de cămasă să iasă, dar se potrivesc foarte bine și nu am nimic de reproșat din punct de vedere al ținutelor, nici la ea nici la el.

Stephan Pelger a analizat ținutele vedetelor care au praticipat la petrecerile de fițe din Mamaia

Următoarea ținută, Cristina Șucu, împreună cu soțul, pe covorul roșu. ”Cristina Șucu niciodată nu a epatat și tot timpul a optat pentru piese cheie, cum este poșeta Chanel, care iese super frumos în evidență, o geacă de jeans, a găsit mix and match-ul potrivit, iar ochelarii de pisică devin din ce în ce mai importanți în acest sezon

Pe ei doi îi cunosc și mereu mi-au plăcut. El este super cool îmbrăcat, cu o geacă de blugi. A-și fi schimbat, la soțul ei, un jeans un pic mai slim și fără rupturi. Nu este nimic greșit, pentru nivelul statutului lor. Sunt oameni de calitate care nu încearcă să epateze.”

Următoarea ținută, un alt cuplu foarte frumos, Costeluș Cășuneanu împreună cu frumoasa lui soție: ”Nu știu de ce a optat toată lumea pentru un look black and white. Cred că a fost o tematică, drept dovadă și eu m-am îmbrăcat în alb.”

Hai să începem cu el. ”Are un tricou anost. Având în vedere că el a pus câteva kilograme, dar a fost Paștele și înțelegem acest lucru. Când pui o cămașă oversize, acei colăcei mai dispar. Dacă ar fi pus o cămasă puțin debutonată și mânecile suflecate, și cu un cardigan mișto, ar fi arătat mai bine. Poate nici poza nu este dintr-un unghi foarte bun, dar ei sunt un cuplu foarte frumos.

La ea nu-mi plac dresurile. Dacă este un dres lucios, nu este ce trebuie, dacă este un dres plasă are mult prea multe elemente stilistice pe ea. Are bocancii, are dresul, are o rochie deosebită, are haina de piele, are geanta statement, are ochelari, exact ceea ce spuneam, este în abundență. Când ai texturi diferite, ai ținte, ai model pe rochie, ai geacă de piele, nu e ce trebuie. Eu aș fi optat pentru o rochie simplă.

Să vedem dacă următoarea vedetă are o ținută simplă sau nu. Silvana Berciu. ”Silvana, prietena mea și soția patronului de la Loft, are un stil ecleptic senzațional. Știe să combine lucrurile cum rar mai vezi. Și-a pus, pur și simplu, un sacou oversize negru, un jerse bej, ochelarii de soare, are un choker, care încă se mai poartă. Silvana este impecabilă. Pe primul loc este Silvana Berciu.

Nu doar vedetele au ajuns ”pe mâna” lui Stephan Pelger. Ghinioul să fie în raza paparazzilor CANCAN.RO, o tânără domnișoară, cu chip angelic a fost aspru criticată de celebrul designer. De la machiaj până la costumul de nasă, petrecăreața nu a ieșit deloc bine în urma analizei:

”Culoarea părului nu îmi place, machiajul nu îmi place, cerceii nu-mi plac, bijuteriile nu-mi plac, sutienul nu-mi place. Nu este un sutien care să se vadă la acest costumaș de nașă. Totul este sinistru. Totul este groaznic. Nu-mi place nimic, absolut nimic, este înfiorător. Aș păstra doar geanta. Este o geantă drăguță. Mi-ar fi plăcut o rochie simplă din in cu o centură legată în talie.”