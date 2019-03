Steve Aoki, Dj-ul care aruncă cu torturi, își publică memoriile!

DJ-ul și producătorul responsabil de toate acestea, Steve Aoki, este pregătit de etapă următoare, își lansează memoriile, în care oferă detalii picante din viață sa.(CITEȘTE ȘI: PRIMELE IMAGINI CU FOTBALISTUL DE ”NAȚIONALĂ” & NOUA AMANTĂ)

Totul începe din copilăria lui Steven Hiroyuki Aoki, memoriile artistului american fiind focusate pe relația pe care a avut-o cu tatăl sau, continuând cu lansarea meteorică în industria muzicii electronice, proiectele fashon în care Aoki s-a implicat, dar și lansarea propriului label Dim Mak.

„BLUE: The Color of Noise” va include și o categorie de fotografii în exclusivitate, dar și detalii care te vor plasă în mijlocul vieții producătorului din Miami. „BLUE” mai oferă ceva: detalii din viață privată a lui Steve Aoki, detalii care nu au apărut în documentarul lansat de Netflix: „I’ll Sleep When I’m Dead”.

Steve Aoki va genera isterie și anul acesta în mainstage-ul Neversea: un show incredibil, torturi delicioase și mii de voci care strigă: I WANT CAKE ÎN MY FACE!

Festivalul NEVERSEA va avea loc în perioadă 4-7 iulie 2019, în Constanța.