Strigătul disperat de ajutor al Nicoletei Luciu! Mesajul care i-a înduioșat pe fani

Nicoleta Luciu, strigăt disperat de ajutor pe rețelele de socializare! Vedeta a transmis un mesaj emoționant care i-a înduioșat pe fani! Iată despre ce este vorba!

Nicoleta Luciu nu poate rămâne indiferentă! Vedeta a făcut un apel umanitar pe rețelele de socializare! Fosta vedetă de televiziune a tras un semnal de alarmă și le-a cerut persoanelor care o urmăresc în mediul online să doneze pentru Iulia, o fetiță de 6 ani care duce o luptă grea cu problemele de sănătate.

Vedeta a distribuit cazul Iuliei pentru a-l vedea cât mai mulți oameni. Fetița a primit un diagnostic dur din partea medicilor. Părinții ei au aflat că suferă de leucemie în urmă cu aproximativ o lună.

Fetița de 6 ani are nevoie de donații

Iulia are nevoie de donații pentru a urma tratamentul de care are nevoie pentru a lupta cu boala cruntă. Nicoleta Luciu a dsitribuit mesajul pe rețelele de socializare în speranța că fetița va avea parte de ajutorul de care are mare nevoie.

„Bună! Ce faci? Sper că ești bine! Eu sunt Iulia, am 6 ani și am nevoie de inima ta bună, caldă și blândă pentru a crește sănătoasă. Orice ajutor este foarte important pentru mine. În urmă cu doar 4 săptămâni (când familiile se pregăteau de sărbători pentru nenumărate clipe fericite), eu am fost diagnosticată cu leucemie, dar am încredere că voi răspunde tratamentului, pentru că sunt puternică. Am nevoie de ajutorul tău pentru a putea să-ți zâmbesc mai târziu pentru fapta ta bună. Promit!”, a transmis Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu s-a retras din luminile reflectoarelor de mulți ani. Cu toate acestea, fosta vedetă de televiziune este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente cu persoanele care o urmăresc în mediul online. De data aceasta, vedeta a făcut o faptă bună, încercând să ajute la donațiile de care micuța Iulia are nevoie pentru o șansă la viață.

