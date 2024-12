Nicoleta Luciu, probleme cu greutatea. A ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 25 de ani după ce a câștigat Miss România

Nicoleta Luciu a făcut ravagii de-a lungul timpului, după ce a câștigat titlul de Miss România în anul 1999. Succesul în cariera ei a venit peste noapte, iar aparițiile TV erau la ordinea zilei. Aceasta era mereu în centrul atenției și-n lumina reflectoarelor, apogeul carierei ei fiind când a luat parte la telenovelele de la Acasă TV. A fost manechin pentru creatorii străini și români, până când și-a întâlnit jumătatea, s-a căsătorit, a devenit mamă și s-a retras de pe micile ecrane. Cum arată acum vedeta de televiziune?

Nicoleta Luciu a avut o carieră de succes pe micile ecrane și nu numai. Drumul ei în showbizul de la noi a început în anul 1999, când a câștigat titlul de Miss România. Apoi, proiectele au început să curgă pe bandă rulantă.

A fost imaginea mai multor case de modă, a avut pictoriale sexy pentru revista Playboy, a apărut în diverse reclame foto sau pe coperta unor reviste, precum Playboy, Iveco, Vivre, Pro Tv Magazin, TV Mania etc. A avut participări la Miss Model of The World (Turcia), unde a defilat pentru creatori români sau străini. Succesul l-a cunoscut odată cu aparițiile ei în telenovelele românești.

Nicoleta Luciu a prins repede la public, datorită felului ei de a fi, dar și a aspectului fizic de invidiat. Era de o frumusețe rară și arăta într-un mare fel. Aceasta a avut roluri în telenovelele „Iubire ca în filme”, „Lacrimi de iubire”, „Inimă de țigan”, dar și-n „Iubire și onoare”, serial TV , 2010-2011 (rol: Soraya), „Aniela”, serial TV, 2009-2010 (rol: Matilda Vulturesco), „Regina”.

Cum arată acum Nicoleta Luciu, la 25 de ani după ce a câștigat Miss România

De când a devenit mama a patru copii, pe nume Zsolt Jr. și tripleții Karol, Kim și Kevin, vedeta TV s-a retras ușor din lumina reflectoarelor. N-a mai avut apariții pe micile ecrane ca-n alte vremuri. S-a ocupat îndeaproape de creșterea și educația copiilor ei și a „uitat” de emisiunile TV la care lua parte pe vremuri. Timpul a trecut, iar mulți s-au întrebat cum mai arată actrița acum. Ei bine, aceasta este destul de activă pe rețelele sociale, unde postează cât mai multe selfie-uri.

Gurile rele ar spune că nu mai arată la fel ca-n vrea când a luat titlul de Miss România, că a ajuns de nerecunoscut, dar nu asta ar fi problema căci oricum fostul model merge regulat la sală. Aceasta le-a arătat și celor care o urmăresc în mediul online că nu lipsește de la exercițiile cardio. Cel mai probabil, actrița muncește de zor pentru a reveni la silueta de altădată.

