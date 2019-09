Stupoare la Antena 1! Ce se întâmplă cu Insula Iubirii

Stupoare la Antena 1! ”Insula Iubirii” oferă alte surprize, iar telespectatorii așteaptă cu nerăbdare desfășurarea acestui scenariu televizat. După ce, săptămîna trecută, Adrian și Denisa au avut parte de ultima ceremonie a focului, în această searã va veni rândul Giei și al lui Bogdan să fie puși față în față cu acțiunile ”întreprinse” de ei pe insula tentațiilor.

Gia și Bogdan au venit la ”Insula Iubirii” pentru a-și testa relația de 10 ani. Dacă Bogdan a căzut în ispită încă din prima seară de când a pășit pe tărâm thailandez, Gia a început o relație cu ispita Adrian. Cei doi vor fi nevoiți să răspundă, astfel, celei mai importante întrebări de cuplu: “Ați venit pe Insula Iubirii împreună, cum plecați: împreună sau separat?”

Denisa cu ochii în lacrimi după plecarea lui Andi

În fața camerelor, fosta iubită a lui Adrian nu și-a ascuns deloc lacrimile și a declarat că este pentru prima dată când gândește cu inima, nu cu mintea.

„Nu știu cu ce să încep…Am rămas singure… Dacă vreți să ne scoateți din starea asta, aduceți-i pe foștii. Ce simt acum nu am mai simțit până acum. Îi spuneam și lui (n.red. – Andi) când am avut cele 5 minute de despărțire că e prima dată când gândesc cu inima, nu cu mintea…și fac ceea ce simt. Mi-e dor să aud geamul că scârțâie. Când m-am pus cu el pe canapea, am început să plâng. Plâng și de tristețe, dar și de bucurie. M-a făcut să văd cum e un bărbat adevărat. Eu chair sunt fericită cu ceea ce am trăit aici. E a doua oară când plâng în fața camerelor. Dar acum, de bucurie. Acum, puțin și de tristețe, dar mai mult de bucurie,” a spus Denisa, la testimoniale.