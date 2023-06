Suferința cruntă a Iuliei Pârlea, vedeta Meteo de la Pro Tv. Bruneta a fost nevoită să depășească un moment dificil în viața sa amoroasă

Planul amoros nu a fost întotdeauna echilibrat pentru Iulia Pârlea, vedeta Meteo de la Pro TV. Prezentatoarea în vârstă de 37 de ani a trăit o poveste de dragoste alături de Alex Pițurcă. Cei doi au fost împreună timp de trei ani. Despărțirea, însă, a lăsat urme adânci în sufletul ei. Iată mai jos, în articol, detalii despre suferința cruntă a Iuliei Pârlea.

Suferința Iuliei Pârlea este legată de planul amoros

Relația celor doi a ajuns la final în momentul în care fotbalistul și-a cunoscut actuala parteneră de viață, și anume pe Cristina Ich. Iulia Pârlea mărturisea că a suferit după ce ea și Alex Pițurcă s-au despărțit. Spunea despre el că este o persoană „neasumată, imatură, cu vicii”.

„Am suferit atunci, după relația cu Alex Pițurcă, dar nu a fost o suferință din… nu are rost să intrăm în detalii. Este bine că s-a întâmplat așa. S-a acoperit rana, s-a închis. (…) Neasumat, are cam multe vicii și imatur, asta le include pe toate. Am fost împreună aproape trei ani”, au fost mărturisirile Iuliei Pârlea, prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro TV.

De altfel, tot referitor la viața amoroasă, Iulia Pârlea a mai format un cuplu cu Gabi Torje și Ciprian Marica. Deși a avut relații controversate, nu regretă nicio secundă momentele pe care le-au petrecut, iar vedeta Meteo de la Pro TV a extras învățături esențiale pe plan sentimental.

„Nu regret nicio relație pe care am avut-o, aventuri nu am avut. Relațiile nu le regret pentru că toate m-au adus în punctul ăsta”, a spus ea. De altfel, a avut o relație și cu fratele lui Marius Moga, iar după despărțire au rămas în relații bune.

Totodată, cariera Iuliei Pârlea a început în urmă cu aproape 20 de ani, în lumea radio-televiziunii. A avut emoții mari la început, dar a reușit să le depășească cu brio. În prezent, este împlinită în plan profesional. Pentru rubrica Meteo, Iulia Pârlea a dat o probă și, a mărturisit ea, se simțea „stângace”, chiar și în condițiile în care era obișnuită, deja, cu lumea televiziunii. A fost o provocare pe care a acceptat-o imediat.

