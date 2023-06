Suferința cruntă pe care Gianina Corondan a reușit să o țină ascunsă: „Așa mi-a fost mie soarta”. Fosta vedetă PRO TV și TVR a recunoscut că și-ar fi dorit copii

După mult timp petrecut pe platourile de televiziune, Gianina Corondan dispărea din lumina reflectoarelor, în urmă cu doar câțiva ani. Vedeta și-a mutat activitatea în mediul online, acolo unde are o mulțime de fani. Și la 52 de ani, blondina este la fel de energică și mereu cu zâmbetul pe buze. Însă, chiar dacă pare mereu veselă și bine dispusă, Gianina ascunde și o mare tristețe. Care este regretul ei?

Își dorea să fie taxator în transportul public, dar viața a avut alte planuri pentru Gianina Corondan și i-a ghidat pașii către o carieră în televiziune. De numele vedetei se leagă numeroase producții, precum Generaţia Pro, Ora G, Stele de… 5 stele sau Şcoala Vedetelor. De-a lungul timpului, energica blondina s-a plimbat prin culisele mai multor posturi de televiziune și peste tot a reușit să facă impresie bună.

Cel mai mare regret al Gianinei Corondan

Dacă în ceea ce privește viața profesională Gianina Corondan a vorbit mereu deschis, viața amoroasă a preferat să o țină departe de ochii curioșilor. Despre relațiile ei nu se știu prea multe, sigura legătură care a fost făcută publică fiind mariajul cu Mihai Anton, un fost coleg din Teatrul Studenţesc Podul. Cei doi au fost căsătoriți vreme de doi ani, iar în anul 2007 și-au spus adio. De atunci prezentatoarea TV nu a mai fost zărită la brațul niciunui alt bărbat.

Deși nu și-a mai făcut publice relațiile, ele au existat, iar Gianina Corondan nu a dus niciodată lipsă de pretendenți. Însă, lucrurile nu s-au legat așa cum și-a dorit ea, iar la 52 de ani cel mai mare regret al vedetei este că nu are o familie. Mai exact, una dintre cele mai arzătoare dorințe, care a rămas neîmplinită, era să devină mamă, însă soarta nu a avut acest rol pregătit pentru ea.

„Așa mi-a fost mie soarta. Nu are rost acum să despic firul în patru și să mă umplu cu venin. Veselia pe care o am dintotdeauna a fost de la simplul fapt că am ales să mă înconjor de oameni buni, pozitivi. Eu port o dragoste în suflet și anume pentru familia mea! Toată viața mi-am dorit să fac ce îmi place, televiziunea a fost marea mea dragoste.

Eu consider că am o familie și nu sunt singură pe lumea aceasta. Nu am de ce să mă plâng. Mă joc cu nepoţii mei, copiii fratelui meu mai mic, care lucrează în IT. Sunt doi băieţi de 7 şi 12 ani şi îi mai iau cu mine cu cortul, în excursii”, a declarat Gianina Corondan.

Gianina Corondan s-a retras din lumina reflectoarelor

De ceva timp, Gianina Corondan a renunțat la televiziune. Ultimul proiect pe care l-a avut „pe sticlă” a fost cel de la Antena 1. Blondina a făcut parte, pentru o vreme, din echipa Te Cunosc de Undeva, iar misiunea ei era să i-a pulsul concurenților în culise. După terminarea filmărilor, vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor, mutându-și activitatea în mediul online. Gianina Corondan a dezvoltat proiectul Vizită de lucru, unde intră în pielea unor oameni care, încă, mai practică tot felul de meserii mai puțin cunoscute.

„Este o experiență plăcută, fac altceva. În continuare promovez meseriile vechi, dar și tinerii designeri din vitrină, evenimente care au avut succes anul trecut și unde am strâns foarte multe vedete pe podium în aer liber. Avem designeri talentați și trebuie să-i sprijinim ca să nu se apuce de altceva. (…) Sper să mă întorc și în televiziune, sunt în niște discuții pentru primăvară, dar nu iau în calcul un refuz obligatoriu. Nu mă grăbesc, vedem ce va mai fi mai încolo”, spunea Gianina Corondan, la sfârșitul anului trecut.