Îți mai aduci aminte de Geanina Corondan? A împlinit 50 de ani și este neschimbată! Care este secretul vedetei. „Nu am astâmpăr”

Geanina Corondan este una dintre cele mai longevive prezențe din televiziunea românească. În urmă cu doar câteva zile a împlinit 50 și este neschimbată. Arată aproape la fel ca la debutul în televiziune și este caracterizată de aceeași energie debordantă.

Vedeta pare că a găsit secretul tinereții și de-a lungul timpului a rămas la fel. Este plină de energie, dornică de provocări, și-a păstrat chiar și look-ul, iar toate acestea datorită motoului pe care îl are în viață: „Ai vârsta pe care o simți”.

Geanina Corondan a mărturisit că mereu se va simți tânărĂ, iar pentru energia ei nu există neapărat un secret. Potrivit spuselor acesteia este vorba de moștenirea genetică și de dorința de a trăi viața și de a nu te plafona.

„Aşa sunt eu. Nu am astâmpăr, mereu trebuie să găsesc oameni inspiraţionali, să iau interviuri, să fiu în priză, să am noutăţi. Mă joc cu nepoţii mei, copiii fratelui meu mai mic, care lucrează în IT.

Sunt doi băieţi de 5 şi 10 ani şi îi mai iau cu mine cu cortul, în excursii. Dar ce să vă zic, mănânc normal, îmi amintesc mereu că echilibrul este normal, la sală mai mergeam înainte de pandemie, acum fac doar acasă sport.

Fac câte 15 minute de mişcare, nu am o rutină, merg cu bicicleta, pe jos, alerg, nu e nici un secret. E şi vorba de gene, de moştenire genetică. Chiar dacă mai iau în greutate câteodată, mai flămânzeam când era cazul. Sunt ca un hopa mitică, schiez, dar mereu iau lecţii sau merg pe derdeluşul de începători, nu sunt expertă’, a declarat Gianina Corondan pentru Click!.

Cu ce se ocupă acum?

Deși nu mai este în lumina reflectoarelor din televiziune, Geanina Corondan este în continuare alături de fanii ei. Și-a mutat activitatea în mediul online și aduce mereu în atenția internauților lucruri interesant.

„Acum fac emisiuni pe YouTube, fac „Vizite de lucru’, unde am diverse întâlniri cu producători români şi vorbesc despre lucruri făcute în România, mâncare sănătoasă, sau produse româneşti.

Am multe alte planuri, încerc să scot în faţă oamenii oneşti, care scot pe piaţă lucruri bune. Sunt întrebată de fani de multe ori unde se găsesc produsele respective’, a mai spus vedeta.