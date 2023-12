Suferința lui Fuego Paul Surugiu pe care a ținut-o ascunsă ani buni. Lipsurile i-au marcat sărbătorile de iarnă în copilărie

Paul Surugiu (47 de ani) își aduce aminte de copilărie cu mare drag, dar și cu o tristețe pe care timpul nu a avut cum să o șteargă din sufletul lui. Fuego provine dintr-o familie decentă, iar părinții săi au făcut tot posibilul ca lui să nu-i lipsească nimic.

În cadrul unui interviu emoționant, Fuego și-a adus aminte de copilărie, de Crăciunul cu miros de portocale și de bradul argintiu pe care îl păstrează și astăzi. Paul Surugiu și-ar da ani din viață pentru a mai trăi câteva secunde bucuria de copil din acele vremuri.

Citește și: FUEGO A RECUNOSCUT ADEVĂRUL DESPRE VIAȚA LUI INTIMĂ: „EU NU AM PLANIFICAT NICIODATĂ SĂ FIE AȘA”

Povestea de viață din spatele artistului Fuego ar putea înduioșa până și cele mai împietrite inimi. Chiar și după atâția ani, Paul Surugiu are lacrimi în ochi atunci când vorbește despre anii copilăriei sale. Privind în urmă, când spune Crăciun, artistul se gândește instantaneu la bradul argintiu din sufragerie și la bomboanele din pom pe le fura și le mânca fără știrea părinților. Pentru a nu fi prins că a devorat toate dulciurile din brad, ambalajul din staniol al bomboanelor îl umplea cu pietricele de la groapa de nisipi.

”Dacă acum aş închide ochii şi m-aş întoarce în timp parcă văd bradul nostru argintiu, întotdeauna bradul nostru argintiu pentru că l-am cumpărat cu ani în urmă şi îl păstrez şi astăzi, bomboanele pe care mama le achiziționa cu greu de la alimentara si eu furam bomboanele din staniol şi puneam în locul lor pietricele de la groapa de nisip, în staniol, ca să nu descopere mama foarte devreme că eu deja în două zile mâncasem bomboanele. ”Revăd anii copilăriei mele cu bucurie dar şi cu tristeţe, pentru că am trăit foarte decent iar mama a făcut tot posibilul şi tatăl meu, desigur, Dumnezeu să îl odihnească, să am o copilărie frumoasă. Tânjeam la cele două portocale pe care le aducea Moş Gerilă cu mari relaţii la alimentara. Tânjeam după 2 banane şi un kiwi, mama îmi făcea pâine prăjită pe plită, punea un pic de unsoare ca-n ardeal, şi după aia şi un pic de boia presărată pe ea şi eram fericiţi, domnule, şi nu aveam nevoie de ceva mai mult”, a mărturisit artistul.