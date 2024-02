Suma colosală încasată de Maria Lungu, după eliminarea de la Survivor! Câţi bani i-a dat Pro TV

Maria Lungu a părăsit competiția Survivor All Stars care rulează la Pro TV. Cea care a făcut parte din echipa Faimoșilor (a schimbat tabăra recent) a fost propusă către eliminare, alături de o altă concurentă, și anume Alexandra Ciomag. În urma duelului, Lungu a fost eliminată din competiția care se desfășoară în Republica Dominicană. Iată câți bani a încasat pentru o lună și jumătate de competiție.

Maria Lungu s-a aflat pe lista concurenților eliminați de la Survivor All Stars. Concurenta a făcut parte din echipa Faimoșilor în show-ul de la Pro TV. A rezistat în competiție timp de șase săptămâni.

A fost propusă către eliminare, alături de Alexandra Ciomag, de la echipa Războinicilor. Maria Lungu fusese mutată în tabăra Faimoșilor în urmă cu doar câteva ediții. Apoi, a ajuns să fie nominalizată către eliminare de către Ana Porgras. În duelul Maria – Alexandra, Lungu a fost cea care, în cele din urmă, a părăsit competiția care are loc în Republica Dominicană. La final, a transmis un mesaj.

„Probabil m-am relaxat un pic, având în vedere că am mai trecut printr-un duel eliminatoriu. Am zis că dacă e să pierd, așa trebuie să fie. Am planuri mari, mă duc să-mi văd familia, prietenii și ne revedem în finală”, a mărturisit Maria Lungu.