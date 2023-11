Suma uriașă plătită anual de Andreea Esca pentru facultatea privată a Alexiei Eram. Mulți români strâng atât într-o viață întreagă!

Alexia Eram este cunoscută în spațiul public de ani buni, pentru că este fiica Andreei Esca, dar și pentru faptul că a ajuns printre cele mai urmărite influencerițe de la noi. Iubita lui Mario Fresh a investit mult în educația ei, a ales să studieze la Liceul Francez Anna de Noailles din Capitală, apoi să urmeze o facultate peste hotare. A plecat și-n Anglia, să-și urmeze visul. Cât au costat studiile fiicei celebrei știriste de la Pro TV?

Alexia și Aris Eram au primit o educație foarte bună de la părinții lor, lucru care se poate observa pe micile ecrane, în emisiunea America Express, unde cei doi se luptă să câștige marele premiu. Foarte mulți telespectatori îi apreciază pentru felul lor de a fi și pentru faptul că au „cei șapte ani de acasă”. Pe lângă bunul simț de care dau dovadă, Alexia și Aris au fost foarte ambițioși și mereu au vrut să reușească tot ce și-au propus, indiferent despre ce a fost vorba.

Spre exemplu, fiica știristei de la Pro TV și-a urmat visul, punându-și la punct o carieră în relații publice. Pentru că oricum cocheta cu rețelele de socializare și publicitatea pe internet, după ce a absolvit cu brio unul dintre cele mai bune licee din țară, iubita lui Mario Fresh și-a dorit să plece în Londra, unde să urmeze o facultate. Zis și făcut!

CITEȘTE ȘI: ÎNTOARSĂ DE LA AMERICA EXPRESS, LAURA GIUCANU ȘI-A SCHIMBAT OPINIILE. DUPĂ SĂRUTUL CU ARIS ERAM, A VORBIT DESPRE NUNTĂ ȘI COPIL: „CRED CĂ M-AȘ CĂSĂTORI”

Câți bani au costat studiile Alexiei Eram

Alexia Eram și-a urmat studiile în cadrul „University For the Creative Arts”, din Londra, unde a fost studentă la Marketing, Publicitate și Relații Publice. A absolvit cu brio facultatea, iar familia i-a fost alături mereu. Chiar la festivitatea de absolvire, părinții și fratele ei au mers în Londra, să o susțină. „Vă mulțumesc pentru educația pe care mi-ați oferit-o și pentru că ați fost mereu alături de mine. Am reușit! Sunt absolventă!”, scria influencerița, pe internet, la acea vreme.

CITEȘTE ȘI: SEMN DE CĂSĂTORIE PENTRU MARIO FRESH ȘI ALEXIA ERAM. GESTUL FĂCUT DE ARTIST ÎNAINTE SĂ URCE PE SCENĂ, LA ULTIMUL CONCERT VIDEO

Sigur că, studiile tinerei au costat. N-a fost vorba de vreo urmă modică, ci de 15.000 de lire sterline pe an, bani pe care poate un român nu i-ar strânge într-o viață. Chiar și așa, prezentatoarea de la știrile Pro TV și soțul ei au pus mult accent pe educația copiilor și au făcut tot posibilul să-i trimită la studii în străinătate.

După ce a terminat facultatea, mama ei a ținut s-o felicite de față cu toată lumea. „Draga Alexia Eram suntem foarte mândri de tine și îți dorim o viață plină de fericire, în care cei de lângă tine să te prețuiască mereu la adevarata ta valoare și pe măsura sufletului tău, atât de bun”, i-a transmis Andreea Esca, la acea vreme.