Întoarsă de la America Express, Laura Giucanu și-a schimbat opiniile. După sărutul cu Aris Eram, a vorbit despre nuntă și copil: „Cred că m-aș căsători”

În cadrul unui podcast, Laura Giurcanu a mărturisit că își dorește un copil și chiar să ajungă la altar. Dacă în urmă cu câțiva ani nici nu voia să audă de ideea de a-și face o familie, dar acum, la aproape 27 de ani, și-a schimbat opiniile. Să-i fi schimbat America Express părerea? Sau Aris Eram?

Drumul Soarelui a adus-o pe fosta concurentă de la Survivor România la Antena 1, după ce o țară întreagă a văzut-o la PRO TV. Între cele două emisiuni, s-a schimbat enorm, renunțând și la părul blond vopsit pentru un șaten mai natural. Nu se mai afișează cu campionul Alex Delea, dar a fost surprinsă în timp ce se săruta cu fiul Andreei Esca, de CANCAN.RO. Pentru cine nu crede, iată dovada:

Laura Giurcanu, despre maternitate și nuntă

La scurtă vreme după ce a fost surprins sărutul și a revenit în România, după America Express, fosta „Războinică” a declarat că s-a gândit la venirea pe lume a unui copil. Nu exclude nici să se vadă în rochie de mireasă, dar vrea să sară peste tradiții:

„Mă gândeam că e departe de mine să am un copil. Asta cu căsătoritul încă o dezbat eu cu mine, dar un copil vreau. Nu mă atrage deloc ideea de nuntă. Cred că m-aș căsători ca idee, dar nu cu nuntă. M-aș căsători cu zece oameni, dar nu cu darul, cu porumbelul, cu sarmaua”, a declarat Laura Giurcanu la ZUnivers Podcast.

Are sau nu o relație cu Aris Eram?

Foștii colegi au cam dat de gol idila lor și au recunoscut că există posibilitatea unei legături. Cei doi comedianți nu au putut trece cu vederea că între Laura Giurcanu și Aris Eram este, totuși, o diferență de vârstă de 6 ani și jumătate, fiul Andreei Esca fiind cel mai mic.

„Se potrivesc foarte bine, le stă bine, am văzut şi noi clipul. Şi pe Laura o aşteaptă o zestre foarte puternică. Că na… Cine nu îşi doreşte? Adică sincer şi noi cu Aris dacă dădea semne… Da, femeie să fi fost… Aris era prima ţintă. Nu, nu, am fost şi noi şocaţi când am văzut. Noi credeam că Laura e aşa pe noi chitită. Nu, nu am văzut, a fost un şoc şi pentru noi. Până la urmă sunt tineri, sunt vaccinaţi, ei ştiu mai bine. Ea e mai bătrână, dar se poartă acum. Nu, nu, am fost şi noi şocaţi când am văzut. Noi credeam că Laura e aşa pe noi chitită. Nu, nu am văzut, a fost un şoc şi pentru noi. Până la urmă sunt tineri, sunt vaccinaţi, ei ştiu mai bine. Ea e mai bătrână, dar se poartă acum”, au spus Ionuț Rusu și George Tănase, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

