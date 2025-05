Șumudică și miliardarul Ioan Niculae, scandal în fața fotbaliștilor chiar în vestiar! ”Din momentul ăsta, să-i antrenați dumneavoastră!”

Marius Șumudică a plecat de la Rapid București, dar poveștile din jurul lui continuă. Un fost elev al lui ,,Șumi” din perioada Astra Giurgiu, Daniel Florea, a povestit exclusiv pentru CANCAN.RO câteva dintre isprăvile din urmă cu aproape zece ani pe care Șumudică le făcea la fosta campioană a României. Florea, care acum este fotbalistul Chindiei Târgoviște, a spus că nu a mai ținut legătura cu fostul antrenor și recunoaște că acesta a fost mereu omul care le lua apărarea fotbaliștilor în fața șefilor clubului.

Daniel Florea a dezvăluit cât de frică îi era lui Marius Șumudică să meargă cu avionul și în urmă cu aproape zece ani, o frică de care fostul antrenor rapidist nu a scăpat nici în zilele noastre.

,,Nu am urmărit în mod special parcursul lui Marius Șumudică ca și antrenor al Rapidului. Eu am lucrat cu el în perioada 2016-2017 la Astra Giurgiu. E un antrenor care știe să se facă plăcut de jucători. El este unul dintre puținii antrenori cu care am lucrat care se zbate pentru drepturile fotbalistului. El a fost mereu de partea jucătorilor. Dacă Șumudică simțea că era prea liniște în vestiar, era o stare de vacanță, venea și crea fel și fel de lucruri. Îmi aduc aminte o întâmplare amuzantă. A venit la noi în cantonament, primise o ofertă din Turcia, ne-a strâns pe toți și ne-a spus că va pleca, că este ultimul meci! A fost acel atentat în Turcia în acele zile, cu avioane implicate. A venit din nou Șumudică la noi și ne-a zis că nu mai pleacă în Turcia pentru toți banii din lume, pentru că îi este frică să zboare cu avionul!”, a declarat amuzat Daniel Florea pentru CANCAN.RO.

Și asta nu e tot! Șumudică nu rata ocazia să se certe cu patronul Astrei Giurgiu, Ioan Niculae, chiar în fața fotbaliștilor.

,,Îmi aduc aminte că atunci când a ieșit domnul Ioan Niculae (n.r.- patronul echipei) din închisoare, Astra Giurgiu era departe de play-off în campionatul care a urmat după ce am fost campionii României. Niculae a venit și ne-a făcut praf în vestiar! Domnul Șumudică a așteptat, l-a lăsat să vorbească și la un moment dat i-a zis lui Niculae: Mai aveți ceva de spus? În momentul următor, a luat fluierul l-a pus pe masă și i-a zis: Din momentul ăsta, să-i antrenați dumneavoastră! A avut > (n.r.- testicule), ca să zic așa”, a mai spus Daniel Florea.

”Eu nu am primit toți banii pe care îi aveam de luat”

Fostul fotbalist al Astrei Giurgiu își aduce aminte că el a dus o viață nu tocmai bună atunci când a jucat la fosta campioană a României.

,,Au fost foarte mari probleme atunci cu banii la Astra. Eu nu am primit toți banii pe care îi aveam de luat, pentru că au fost anumite persoane care au avut grijă ca noi, fotbaliștii, să nu ne luăm noi toți banii cuveniți. Știu că în acele timpuri au făcut analiștii niște calcule, iar la club au intrat peste 20 de milioane de euro în cei doi ani când am fost eu la Astra în urma performanțelor sportive. Prima de calificare în primăvara europeană, 15.000 de euro de fotbalist titular în meciuri, eu am primit-o nici măcar jumătate.

Într-un final, eu am primit doar 3.750 de euro, chiar dacă se convenise la un moment dat că eu ar fi trebuit să primesc prima întreagă. La Viena, eu am dat gol și am scos penalty în meciul în urma căruia Astra s-a calificat în primăvara europeană. Domnul Petre Buduru s-a opus ca eu să primesc prima întreagă! A zis ca eu să primesc prima ca un jucător de rezervă normal, adică jumătate, 7.500 de euro. M-am ales până la urmă doar cu 3.750 de euro, iar restul de 3.750 de euro nu i-am mai primit. Salariile restante le-am încasat”, a mai spus fotbalistul Chindiei Târgoviște.

Daniel Florea a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai Chindiei Târgoviște în campionatul recent încheiat. Chindia și-a asigurat menținerea în Liga 2 în urma meciurilor de baraj cu CSC Dumbrăvița. Florea a recunoscut că în timpul campionatului a trecut prin momente grele.

,,Eu voiam să vorbesc de avioane și noi mergeam cu trotineta! A fost un an greu pentru mine. Mai am un an contract cu Chindia Târgoviște. Momentan, nu pot să zic dacă voi continua sau nu la această echipă, dar lucrurile ar trebui să se schimbe. Eu din punct de vedere financiar nu mă pot plânge, sunt liniștit, dar la un moment dat am simțit deznădejde ca și căpitan al echipei, mai ales că am văzut cum colegii mei vorbeau despre cu totul altceva, dar numai la fotbal nu le stătea mintea din cauza problemelor de la club”, a spus Florea.

Sursa foto: Facebook/Daniel Florea