”Sunt frumoși, dar mă dor!” Modelul OnlyFans își operează sânii pentru a șaptea oară!

Se face anul, iar modelul OnlyFans tot amână operația pe care musai trebuie să o facă. De frică nu a bătut la ușa medicului estetician, deși are probleme cu silicoanele, iar cea de-a șaptea intervenție este inevitabilă. Are dureri, câteodată mari, dar suportă cu stoicism. Și-a luat, însă, inima-n dinți și e decisă să facă pasul. Simona Trașcă (42 de ani) este vedeta care, cât de curând, își va ”umbla” la sâni încă o dată. CANCAN.RO are detaliile și vi le oferă, în exclusivitate.

Silicoanele au început să-i creeze probleme Simonei Trașcă. La începutul anului, durerile au devenit din ce în ce mai mari, dar i-a fost frică să apeleze la medicul estetician. A îndurat și a tot amânat. Ultima intervenție la nivelul bustului o făcuse în urmă cu nouă ani.

Amână operația din iarnă, de frică

Avea chiar să detalieze, pentru CANCAN.RO. ”Am probleme la sâni, trebuie să mă operez și mi-e frică. Tot caut doctor bun pentru așa ceva, am fost la consultații, am zis, zilele trecute, gata, mă operez la sfârșit de lună. Dar mi-e frică maxim, nu cred că mă operez. Nu-mi vine să cred că am ajuns așa fricoasă!

Și prefer să stau așa naturală, că de un an s-au dus toate, botox, acid, tot, pa. Să ajung așa eu, care la trei luni mai mergeam să-mi mai injectez puțin buzele… M-am programat acum doi ani pentru sâni, dar am zis că dacă mai pot să trag de timp… Am anulat operația. Și am niște dureri…”, a spus Simona.

Simona Trașcă a găsit esteticianul ideal

A dat, acum, peste medicul priceput. Și nu mai are de gând să amâne. ”Am găsit un doctor bun și vreau să merg la o consultație pentru sâni, adică, am văzut cum i-a ieșit operația unei fete și mi-a plăcut”, a spus Simona.

”Chiar că mă operez de data asta, chiar dacă suport, parcă, mai bine durerile. Am zis atunci, până nu găsesc un doctor despre care să cred eu că este bun pentru ce am eu nevoie, nu mă operez. Dar acum l-am găsit”, a completat Simona.

Simona Trașcă face furori pe OnlyFans

Simona Trașcă s-a lansat pe OnlyFans, platforma dedicată adulților, în urmă cu două luni și jumătate. Și are un succes teribil! A descoperit, acolo, că are fani care au căutat-o pe Instagram sau Facebook, dar ea nu le-a răspuns atunci. Are, însă, și mici probleme (Vezi AICI detaliile).

”Îmi place să pozez sexy. Mi-am pus o poză cu fundul meu și a explodat! O să pun poze cu mine…dezbrăcată. Acum, abia învăț să umblu pe OnlyFans, nu prea știu. Abia l-am făcut”, au fost primele cuvinte ale Simonei Trașcă, după ce a făcut pasul către platforma dedicată adulților.

