Născut în 1997, Nandor Kuti este unul dintre cei mai reprezentativi jucători de baschet ai generației sale și are mari șanse să devină un lider al echipei naționale. Povestea lui este fascinantă şi scoate în evidenţă caracterul său de luptător. Nandor Kuti este pregătit, de fiecare dată, să îşi depăşescă limitele. Trofeele pe care le-a câștigat cu echipa de club – precum și selecţiile în echipa naţională – confirmă talentul şi ambiţia de care a dat dovadă.

Nandor Kuti a început să joace baschet încă de când avea 6 ani, fiind încurajat în permanență de părinții săi. A contat foarte mult și faptul că fratele său era tot jucător de baschet.

“Am început baschetul la 6 ani, părinţii m-au încurajat tot timpul, nu mi-au spus ce să fac. Fratele meu juca şi el baschet şi el m-a dus. A fost un model pentru mine. Eram cel mai mic, pentru că mă antrenam cu copii de 12 ani. Am jucat şi fotbal. Cred că eram cel mai înalt fundaş central din România. Am mai făcut şi atletism şi duathlon şi triathlon, handbal, înot. Am multe medalii acasă, de la toate aceste sporturi”, spune baschetbalistul de 1,96 m. (CITEȘTE ȘI: BEATRICE OLARU, RĂZBOINICA DE LA EXATLON, A FOST CRESCUTĂ DOAR DE MAMĂ. ”PENTRU ASTA ÎI VOI MULȚUMI TOATĂ VIAȚA”!)

Cum ai ales baschetul, cu ce te-a atras și ce bucurii vrei să-ți mai aducă acest sport?

De când eram mic, tatăl meu m-a încurajat să practic mai multe sporturi simultan. Am făcut gimnastică, atletism, handbal, natație, fotbal, dar baschetul m-a atras cel mai mult, deoarece și fratele meu practica acest sport de mai mult timp. Fiind frățiorul mai mic, l-am urmat fiindcă îl admirăm mult.

De la primul antrenament m-am îndrăgostit de baschet. Țin minte că, la sfârșitul antrenamentului, antrenorul ne-a lăsat să jucăm 5 la 5 și am reușit să marchez multe coșuri, chiar mai multe decât cei care practicau acest sport de mai mult timp. Acest lucru m-a motivat foarte tare și am continuat să merg la antrenamente. După primul antrenament, am început să mă uit la baschet la televizor și să caut videoclipuri cu jucători din NBA. Pur și simplu de atunci am rămas obsedat de baschet.

Ai avut vreun model de baschetbalist? Unul pe care să-l copiezi (ai reușit?) când jucai cu prietenii sau chiar când ai început acest sport într-un mediu organizat?

Da. Lebron James. Regele baschetului din NBA mi se pare cel mai complet jucător al tuturor timpurilor. Îl admir foarte mult, e un lider adevărat, îl urmăresc de multă vreme. Cred că un asemenea jucător se naște odată la 50 de ani. E foarte greu să îl copiezi, fiindcă e aproape perfect. La juniorat, câteodată mă simțeam exact ca el în teren, eram mai puternic decât toți, eram destul de înalt și nu mulți jucători mă puteau opri atunci când atacăm coșul. Odată cu venirea la seniori s-a schimbat situația. Aici erau foarte mulți jucători valoroși și puternici. Primi 2-3 ani au fost foarte grei pentru mine, a trebuit să lucrez foarte mult că să mă pot acomoda cu nivelul din Liga Națională de Baschet la nivel de seniori. (NU RATA: AM AFLAT CUM SE MENȚINE ÎN FORMĂ CĂTĂLIN BOTEZATU! DESIGNERUL NU RENUNȚĂ LA SPORT NICI ÎN VACANȚA DE 1 MAI! VIDEO)

Joci la U BT Cluj-Napoca! Este echipa la care ai visat, să zicem, de când ai început baschetul profesionist?

Da! La 15 ani am debutat la echipa mare, a fost un vis devenit realitate pentru mine, chiar dacă nu prea primeam minute de joc. Eram mândru că făceam parte dintr-o echipă cu pretenții la titlu și că aveam oportunitatea de a mă antrena cu jucători profesioniști foarte buni.

Dar pentru viitor? Nu te tentează o ”evadare” peste Ocean? Un fel de Ghiță Mureșan?

Orice jucător de baschet și-ar dori să ajungă să joace peste Ocean. Ar fi minunat să ajung acolo, însă am foarte mult de lucru, e foarte greu. Anul acesta e ultimul meu an în care pot intra în draftul NBA. Am discutat cu agentul meu despre șansele mele de a ajunge în draft. Momentan așteptăm, aș vrea să fac tot ce ține de mine pentru a intra în draft sau măcar în draft combine. Aștept să văd ce se va întâmplă, însă cu orice preț nu o să renunț la visul meu de a juca în NBA cât timp pot să practic acest sport.

Nu trebuia acum să dai dovadă de modestie! Care sunt calitățile tale? Cu ce surprinzi tu adversarul?

Calitatea mea principală e pătrunderea spre coș în forță și apărarea. Fiind atletic, pot să înscriu puncte ușoare pe contraatac și tranziție ofensivă. De obicei, după pick and roll, pot să surprind adversarul cu atacarea coșului, în așa fel încât să ajung în spațiul de trei secunde și de acolo aleg între pase către coechipierii mei și finalizare în forță. În apărare pot să fiu agresiv, atât la omul cu minge, dar și la omul fără minge. Cred că aș putea să mă apăr la oricine în Liga Națională din România. (VEZI ȘI AICI: ANDREEA ESCA, ÎNTREBATĂ DACĂ PREFERĂ SPORTUL SAU SEXUL! RĂSPUNSUL ŞTIRISTEI I-A LĂSAT PE TOŢI MASCĂ)

Cum vezi baschetul din România? E ok, atât ca valoare, cât și pe plan financiar?

Baschetul în România a evoluat foarte mult în ultimii 5 ani. Din ce în ce mai multe echipe se bat la titlu în fiecare an. Fiecare echipă din grupa A are 5-6 jucători străini buni, nu mai există meciuri ușoare pe care să le câștigi lejer, la 20-30 de puncte diferență. Fiecare partidă pe care o joci este foarte grea.

Dar șansele naționalei României la turneul final continental, Fiba EuroBaschet 2021?

După părerea mea, avem șanse bune pentru a ne califica la Eurobasket 2021. După cum se știe, în luna august se vor juca meciuri din precalificari. Dacă nu o să mai avem probleme cu accidentările, am avea șanse mari să le câștigăm pentru a ne califica mai departe în faza următoare. Cred în echipa națională, însă fiind o echipă tânără avem nevoie de timp, răbdare și multă muncă.

Viața ta în afara baschetului? Una împlinită? Ce-ți dorești? Sau ce îți mai dorești, poate?

Având foarte multe antrenamente și meciuri e greu să îți faci timp de alte activități în timpul liber. Când am zile libere mă odihnesc, mă relaxez, depinde de cum mă simt. De obicei îmi petrec timpul cu cei dragi, cu iubita mea, încercăm să găsim activități care nu solicită efort mare, dar care să mă facă să mă deconectez, puțin, de baschet. Mi-aș dori să am o mini-vacanță, că să mă pot duce la schi, cred că de 11 ani nu am mai reușit să schiez. (CITEȘTE ȘI: TRAGEDIE ÎN FOTBAL. CESAR BORDA S-A SINUCIS. AVEA DOAR 25 DE ANI)

Ce te vezi făcând după ce te vei retrage?

Uhhh, asta mi se pare cea mai grea întrebare pentru orice sportiv profesionist de vârsta mea. Eu sunt foarte concentrat pe ce am de făcut, pentru a deveni un jucător mai bun pe zi ce trece. Cel mai probabil aș putea să fiu un antrenor de fitness sau preparator fizic. Mi-aș dori să pot deschide o afacere de care să mă ocup toată viață mea. În orice caz, nu cred că aș putea să stau la birou de dimineața până seara, a declarat Nandor Kuti.

Nandor Kuti – carte de vizită

– Starea civilă: necăsătorit

necăsătorit – Mâncare preferată: quesadilla

quesadilla – Film preferat: Băiatul în pijama vărgată

Băiatul în pijama vărgată – Carte favorită: The picture of Dorian Grey (Oscar Wilde)

The picture of Dorian Grey (Oscar Wilde) – Muzică preferată: RnB, hip hop

RnB, hip hop – Jocuri video preferate: Fortnite, FIFA, NBA 2K

Fortnite, FIFA, NBA 2K – Dorințe: ”Să câștigăm tot ce se poate!”

”Să câștigăm tot ce se poate!” – Mesaj pentru fani: ”Două culori, o singură iubire…”