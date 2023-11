SURPRIZĂ! Cu ce se ocupă puștiul multi-milionar sedus de fosta amantă a lui ”nea Vasile”! E licențiat și muncește pe brânci! Afacere de 8 mil. €

Într-un imperiu al pariurilor și jocurilor de noroc se ”scaldă” ultima ”achiziție” a isteței Găbița, fosta amantă a lui Vasile Turcu și apoi iubita pentru scurt timp a lui Adi ”Cobra” Ilie. Părinții lui Andrei sunt, se poate spune fără exagerare, putred de bogați, iar averea, de ordinul milioanelor de euro, îi oferă și puștiului captat de frumusețea și de formele Gabrielei tot confortul. Cu toate acestea, băiatul nu are în vocabular cuvântul ”aroganță”! Are, însă, multe calități, de care părinții lui sunt mândri! CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Andrei și Gabriela se sărută, pe-nserat, în fața blocului unde apartamentul puștiului multi-milionar sedus îi așteaptă. Vorbim de noul cuplu din lumea mondenă, pe care CANCAN.RO l-a descoperit, în exclusivitate, iar rândurile și imaginile s-au consumat ca pâinea caldă. ”Fosta” lui ”nea Vasile” și Andrei trăiesc, se pare, începuturile unei povești de dragoste care se anunță de vis. Pe Gabriela o cunoaștem, dar cine este Andrei?

Andrei, iubitul multi-milionar al Gabrielei, e licențiat și lucrează pentru tatăl său

Pare greu de crezut, dar banii nu l-au dat peste cap pe iubitul multi-milionar, fiind descris de apropiați drept o fire extrem de liniștită, ”un băiat la locul lui, care-și știe lungul nasului”. Are o soră puțintel mai mică, Diana, iar amândoi sunt licențiați, au terminat Academia de Științe Sociale (ASE). Și amândoi sunt ”infiltrați” în afacerile pe care părinții lor le derulează, în cele două sedii deținute în Capitală.

Pe ce imperiu financiar ”dansează” noul iubit al Gabrielei Grosu? Cum spuneam, Mihai Gabriel Boroș și Ina Gabi, soția lui, au mai multe afaceri, care le aduc un venit uriaș. Toate cu activitate în domeniul pariurilor și jocurilor de noroc, cu o cifră de afaceri ce ajunge la opt milioane de euro.

JollyGames – 4,5 milioane de euro, Smart Bet – un milion de euro, Smart Exim – 300.000 de euro, Gama Games – două milioane de euro sunt cele mai productive!

Conduce un Porsche Cayenne hibrid, de 150.000 de euro

De aici vin banii, dar unde se mai și duc? Familia Boroș are două case imense, una în ansamblul rezidențial Azur, din Pipera, alta, în Balotești, chiar lângă Laguna Verde. În cazul ultimei, acolo e paradisul: piscină și tot ce poate visa un milionar!

Puștiul multi-milionar, care lucrează cot la cot cu tatăl lui, se poate lăuda cu un Porsche Cayenne hibrid, a cărui cost se învârte în jurul sumei de 150.000 de euro.

Găbița lui nu stă deloc rău la acest capitol. L-a ”întâmpinat” pe noul iubit cu două piese de rezistență, bijuterii pe roți, ce mai: un Rolls Royce și un Bentley care costă, la un loc, nu mai puțin de 600.000 de euro!

