Surpriză de proporții! Câte kilograme are, de fapt, Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai sexy vedete din România. În prezent, are o relație cu Alex Bodi, un om de afaceri de succes. Blondina are o siluetă de invidiat. Multă lume s-a întrebat, de-a lungul timpului, câte kilograme are prezentatoarea TV.

Conform wowbiz.ro, Bianca Drăgușanu ar avea 55 de kilograme, la o înălțime de 1.80 metri. Vedeta merge constant la sala de fitness și are un antrenor personal. În plus, are grijă și la alimentație.

Își dorește o familie numeroasă

Altfel, Bianca Drăgușanu își mai dorește copii. Vrea, cât mai repede, un frățior sau o surioară pentru Sofia.

“Dacă până acum câțiva ani spuneam că nu mai vreau copii, că Sofia e destul, că sarcina e grea, deși nu a părut grea la mine. Mi-aș dori să am un Crăciun cu o masă mare, cu copii mulți. Parcă ar fi frumos la un moment dat. Încă două fetițe.

Cum să fie bărbatul cu care să fac doi copii? Înalt, puternic, echilibrat, un bărbat care știe ce vrea. Nu insinuez nimic! Nu fac planuri, Dumnezeu are grijă.

Povesteam cu o prietenă zilele trecute, că ziceam acum vreo 10 ani că nu vreau copii. Mă uit la ea și spun că încă doi nu ar strica“, a spus Bianca Drăgușanu.