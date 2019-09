Surpriză în showbiz-ul din România: a născut

Unul dintre cele mai de succes fotomodele din România a născut o fetiță superbă! Acum se pregătește de un alt eveniment frumos în viața ei: să devină mireasă!

Emma Dumitrescu, tânăra care la vârsta de 16 ani a câștigat concursul ”Next Top Model”, a devenit imediat favorita lui Cătălin Botezatu la toate prezentările.

„Am făcut bănuţi. Nu pot să spun că n-am fost mulţumită. Întotdeauna am făcut cât să mă întreţin şi cât să-mi pregătesc următorul pas. Scopul meu a fost să călătoresc şi să văd cât mai multe locuri, nu să fac averi“, a dezvăluit Emma în cadrul unei emisiuni TV.

Ea a anunțat recent, printr-o poză publicată pe pagina ei de Facebook, faptul că a devenit mama unei fetițe!

Ea și partenerul ei de viață i-au ales numele: Amelia! Emma a postat pe rețelele de socializare o imagine cu fiica ei care a strâns numeroase aprecieri din partea prietenilor virtuali.

Emma se poate considera o femeie împlinită, pentru că și-a cunoscut și sufletul pereche, în persoana unui fotograf celebru. În luna aprilie, acesta a cerut-o în căsătorie.

„Cel mai important om pentru mine a fost întotdeauna, fără să conştientizez atunci, chiar soţul meu. Ne-am cunoscut când am început să lucrez la agenţia de modeling, însă eram doar prieteni. M-am întors în ţară şi am zis hai să ieşim. Şi a venit cu motocicleta, primind o bilă albă. Acum sunt şi eu motociclistă. După mai multe ciondăneli, ne-am revăzut întâmplător în staţia de metrou Dristor, şi am mers la el să-l sărut şi ne-am împăcat definitiv. Ne-am logodit de două luni“, a declarat Emma pentru aceeași sursă.