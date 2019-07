Surpriză la “Puterea dragostei”, sezonul 2. Livian, fiul lui Nelson Mondialu’, face parte din noii concurenți

După un weekend intens, în care au fost aleși câștigătorii primului sezon “Puterea Dragostei”, Bogdan Mocanu și Bianca Comanici, astăzi, la Kanal D, s-a dat startul celui de-al doilea sezon al show-ului matrimonial. Opt fete și opt băieți s-au întâlnit astaăzi, în Casa “Puterea Dragostei”. Din primul sezon, au reintrat în cursa căutării iubirii două fete și doi băieți: cei doi câștigători ai primului sezon, Bogdan și Bianca, și Jador și Mari.

“Pentru ca ne-ati urmarit intr-un numar extrem de mare, pentru ca ne-ati fost alaturi si ati traiti alaturi de concurentii nostri fiecare emotie in parte, am revenit si cu sezonul doi. Am inceput al doilea sezon cu opt fete si opt baieti. In fiecare saptamana, unul dintre concurenti va parasi casa . Un alt concurent nou ii va lua locul. Dumneavoastra (n.r. telespectatorii) aveti un cuvant important de spus prin intermediul voturilor, dumneavoastra ii puteti face favoriti, astfel incat sa castige 1500 de Euro pe saptamana. Telespectatorii le pot oferi concurentilor protectie atunci cand este vorba despre eliminare “, a spus Andreea Mantea la debutul sezonului doi.

Mr. Livian, așa cum își spune, a reușit să o surprindă pe Andreea Mantea, dezvăluind că are un tată celebru, dar și de unde vine numele său. Livian este fiul lui Nelson Mondialu, devenit celebru pentru filmulețele sale de pe YouTube.

Livian Nelson Pop are 23 ani și este din Cluj-Napoca. Speră să găsească în casa “Puterea dragostei” o fată frumoasă, dar mai ales loială. Tânărul știe care îi sunt atuurile pentru a cuceri domnișoarele și a-și ține adversarii la distanță.

De altfel, atunci când și-a văzut fiul la TV, Nelson Mondialu și-a filmat reacția. Bărbatul este extrem de fericit să își vadă copilul la TV și abia așteaptă să îl vadă câștigătorul emisiunii.