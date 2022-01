Survivor România 2022. TJ Miles și Blaze au fost la un pas să se bată, seara trecută. De la ce a pornit, de fapt, totul

Noi tensiuni între Faimoși și Războinici. TJ Miles și Blaze au fost la un pas să se bată în timpul jocului, însă au fost depărțiți la timp de ceilalți colegi. Iată de la ce a pornit, de fapt, totul.

Săptămâna a treia de Survivor România a început în forță. Celebrul show de la ProTV i-a ținut cu sufletul la gură pe telespectatori, deoarece a fost plină de momente tensionate.

Pe lângă mâncarea mult aşteptată, proba de recompensă a adus și un conflict destul de dur între TJ Miles și Blaze. După ce au parcurs întreg traseul, cei doi concurenți s-au intersectat în locul din care trebuiau să facă aruncări cu mingea, moment în care au ieşit scântei.

Concurentul din echipa Războinicilor s-a enervat după ce TJ Miles ar fi încercat să îl intimideze şi nu i-a permis să facă aruncarea la coșul de baschet comun. Între cei doi a existat un schimb de replici, în timp ce colegii încercau să îi tempereze.

„De ce să faci așa cu mâinile? De ce? Nu e bine! De ce face așa? Nu e normal așa. Joacă frumos!”, i-a strigat Blaze.

„Blaze, vino înapoi! Vino înapoi, gata! Asta e! Lasă-l!”, au strigat Războinicii.

„Dumnezeule, frate, cel care înjură îmi spune să joc corect?”, a spus TJ Miles.

Jocul de recompensă s-a terminat cu acuzații destul de dure. Războinicii au spus despre TJ Miles că nu a jucat deloc corect.

Andreea Tonciu și Laura Giurcanu s-au certat la ”Survivor România” 2022

Un alt conflict a avut loc în emisiunea de la ProTV, însă de această dată în tabăra Faimoşilor.

Înainte ca Andreea Tonciu să fie eliminată din competiția ”Survivor România” 2022, bruneta a avut o discuție tensionată cu Laura Giurcanu, punând accent pe comportamentul pe care îl are față de TJ Miles.

”Din moment ce eu, femeie, da, fată, am acasă bărbat sau soț, nu mi-aș permite să stau în viața mea cu un băiat în apă atâta timp. (…) Mie mi se pare aberant să ai bărbat acasă sau iubit și să stai în apă cu un băiat trei ore. Păi, pe mine dacă m-ar fi văzut bărbatul meu, că eu am bărbat, nu mai am iubit… Și chiar dacă aveam iubit, cred că venea aici și mă lua de pe insula asta, mă culegea și zburam”, a spus Andreea Tonciu.

Laura Giurcanu i-a răspuns: ”Tu nu știi nimic despre iubirea mea, nu știi nimic despre iubirea mea de acasă”. Andreea Tonciu a intervenit: ”Eu am zis în contextul meu”.

Laura a continuat: ”Contextul tău nu e contextul meu, nu-l mai compara, că n-are nicio legătură. Ce încredere ai tu în iubitul tău, în soțul tău și ce încredere are el în tine e fix problema ta. Eu pot să stau și cu Radu, și cu Emil, și cu TJ, și cu CRBL, și cu cine vreau eu, unde vreau eu, cât timp vreau eu, fără să însemne ceva. Eu asta sunt”.

Sursă foto: capturi YouTube