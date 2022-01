Ce spune Xonia despre foştii săi colegi de la Survivor: „Nu știu să iau parte la jocuri de manipulare”

Xonia şi-a dorit să facă parte din celebrul show Survivor şi să reziste cât mai mult în competiţie. Din păcate pentru aceasta a fost prima concurentă eliminată în urma voturilor colegilor săi. După ieşirea din emisiune, artista a făcut şi primele declaraţii despre foştii săi coechipieri.

Xonia este una dintre artistele apreciate de la noi din ţară. Blondina a acceptat provocarea din Dominicană pentru că a vrut să îşi testeze limitele, însă parcursul său a ajuns mult prea devreme la final.

CITEŞTE ŞI: XONIA, PRINSĂ ÎN „OFSAID“? ARTISTA A ÎNCERCAT SĂ „FENTEZE“ PREZENȚA EI ÎNTR-UN RESTAURANT DE PE NORDULUI!

Cântăreaţa care a făcut parte din echipa Faimoşilor a vorbit despre participarea la Survivor într-un interviu pentru revista Viva.

”Sunt o persoană puternică mental, o persoană pozitivă și o femeie care se va lupta întotdeauna pentru ceea ce crede. Eu mi-am dorit foarte mult să rămân cât mai mult în concurs și îmi pare rău că nu am avut suficient timp să vă arăt cu adevărat cât de supraviețuitoare sunt”, a spus ea.

”Sunt o persoană loială și nu știu să iau parte la jocuri de manipulare”

Întrebată care a fost cel mai greu moment în competiţie, Xonia a dezvăluit: ”Mi-a fost cel mai greu să îmi votez colegii. Echipa din care am făcut parte, Faimoșii, mi-a fost ca o familie, iar acolo, pe insulă, începuserăm deja să ne cunoaștem și ne-am apropiat foarte repede, dat fiind că urma să trecem împreună prin atâtea dificultăți. Din cauza acestor motive, mi-a fost greu să votez. Nu mi-a fost greu când am auzit că eu am fost nominalizată pentru eliminare, deoarece nu aveam așteptări sau pretenții de la nimeni, dar mi-a fost greu să fac eu nominalizarea. Mi-a plăcut mult echipa mea, sunt oameni diverși și foarte buni”.

În ceea ce priveşte conflictele care au existat în echipa Faimoşilor, artista a explicat faptul că şi-a dorit pe parcursul competiţiei să îşi păstreze gândurile pozitive şi să stea departe de certuri.

De asemenea, Xonia a mărturisit că este o persoană loială care nu ia parte la jocuri de manipulare: ”Eu sunt o persoană foarte liniștită, echilibrată emoțional. Nu îmi plac conflictele, mă feresc de certuri. Îmi place să rămân întotdeauna pe o frecvență pozitivă și să vorbesc despre lucruri frumoase, să am ce învăța de la persoanele din jur sau să le învăț eu pe ele din propria experiență. Dacă văd că nu rezonez cu cineva, de obicei mă retrag și las fiecare om în lumea sa. Însă, dacă vine vorba să îmi apăr familia, sar din prima. Sunt o persoană loială și nu știu să iau parte la jocuri de manipulare”.

Sursă foto: Instagram