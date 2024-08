Sven Goran Eriksson a murit! Boala care l-a răpus pe antrenorul care a scris istorie în fotbal

Este zi de doliu în lumea fotbalului internațional. Suedezul Sven-Goran Eriksson, fostul selecționer al Angliei, s-a stins din viață luni dimineață, 26 august, la vârsta de 76 ani. Din păcate, antrenorul care a făcut istorie în lumea fotbalului a fost răpus de o boală necruțătoare.

În luna ianuarie a acestui an, Sven-Goran Eriksson venea cu un anunț trist pentru fanii săi. Acesta a dezvăluit că medicii i-au pus un diagnostic dur: cancer la pancreas. De asemenea, antrenorul mărturisea că mai are de trăit, în cel mai bun caz, un an. Iată că boala a fost nemiloasă și l-a luat mai devreme.

(CITEȘTE ȘI: SVEN GORAN ERIKSSON, FOSTUL MARE ANTRENOR, A ANUNȚAT CĂ SUFERĂ DE CANCER. „MAI AM CEL MULT UN AN DE TRĂIT. DAR O SĂ MĂ LUPT PÂNĂ LA CAPĂT”)

Sven-Goran Eriksson a murit

Sven-Goran Eriksson, primul antrenor străin care a fost selecționer al echipei naționale a Angliei și câștigător al mai multor trofee de club, a murit la vârsta de 76 de ani. Acesta a fost răpus de boala ce îl măcina de o bună vreme.

Sven-Goran Eriksson a murit „înconjurat de familia sa, în locuinţa lui din Bjorkefors, lângă Sunne”, în vestul Suediei, a spus agentul său Bo Gustavsson. Fanii acestuia sunt în doliu și îi deplâng acum moartea, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

În urmă cu puțin timp, Sven-Goran Eriksson a vorbit la un post de radio din Suedia, despre calvarul prin care trece și despre timpul pe care îl mai are de trăit. În ciuda bolii ce îl măcina, acesta s-a arătat optimist și spunea că o să lupte până la capăt.

„Toată lumea înțelege că am o boală care nu este bună. Toată lumea bănuiește că este cancer și așa este. Dar trebuie să lupt cât de mult pot. Poate în cel mai bun caz un an (n.r. mai are de trăit), în cel mai rău caz un pic mai puțin, sau în cel mai bun caz poate chiar mai mult. Nu poți fi absolut sigur. Este mai bine să nu te gândești la asta”, spunea atunci Sven-Goran Eriksson.

Sven-Goran Eriksson, o carieră vastă

Sven-Goran Eriksson a intrat în istoria fotbalului în anul 2001, atunci când a devenit primul selecționer străin al naționalei Angliei. El a pregătit poate cea mai bună generație a englezilor, în lot regăsindu-se nume precum David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney și Frank Lampard.

De-a lungul carierei sale, acesta a condus echipe precum Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City, Leicester, dar și naționalele Mexicului și Coastei de Fildeș. În luna februarie a anului trecut, din cauza problemelor de sănătate, Sven-Goran Eriksson a renunțat la funcția de director sportiv al clubului suedez Karlstad.

Prevestindu-și moartea, recent, în cadrul documentarul „Sven”, antrenorul a transmis un mesaj dureros de adio.

„Am avut o viață bună. Cred că toți suntem speriați de ziua în care murim, dar viața este și despre moarte. Trebuie să înveți să o accepți așa cum este. Sperăm că la sfârșit oamenii vor spune: Da, a fost un om bun, dar nu toată lumea va spune asta. Sper că vă veți aminti de mine ca de un tip pozitiv, care a încercat să facă tot ce putea face. Să nu vă pară rău, zâmbiți. Mulțumesc pentru tot, antrenori, jucători, fani, a fost fantastic. Ai grijă de tine și ai grijă de viața ta. Și trăiește-o. La revedere!”, a transmis Sven-Goran Eriksson.

(VEZI ȘI: CUM ARATĂ GABRIELA SZABÓ LA 20 DE ANI DE CÂND S-A RETRAS DIN SPORT. CU CE SE OCUPĂ ACUM)