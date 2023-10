Tabelul incompatibilității zodiilor | Cu ce zodie NU trebuie să te cuplezi, în funcție de zodia ta

Astăzi, vă prezentăm tabelul incompatibilității zodiilor! Te-ai gândit vreodată cu ce zodie nu ar trebui să te cuplezi, dacă vrei să faci „casă bună” cu „jumătatea” ta? Există câteva date analizate de astrologi, iar în cele ce urmează le vei descoperi.

Multe persoane aleg să își ghideze relațiile și chiar anumite acțiuni în funcție de astrologi și diagramele pe care le întocmesc pentru anumite segmente De altfel, sunt mulți oameni care vor să își descopere diagrama natală și să afle câteva aspecte legate de propria persoană. Însă, te-ai gândit vreodată cu ce zodie nu ar trebui să te cuplezi, dacă vrei să ai parte de liniște și armonie în relația de cuplu? Potrivit astrologilor, există anumite incompatibilități de care ar trebui să ții cont, dacă vrei ca relația să nu fie o adevărată provocare.

Astrologii au întocmit o serie de diagrame astrale prin care au descoperit ce zodii nu ar trebui să se cupleze între ele. În condițiile în care s-ar alege partenerul „greșit”, există posibilitatea să se declanșeze reale certuri, disensiuni, dar și un stres general continuu care va conduce relația, în cele din urmă, către destrămare.

Tabelul incompatibilității zodiilor. Cu cine nu faci „casă bună”?

Dacă ești născut sub semnul Berbecului, atunci „jumătatea” ta nu ar trebui să fie… Berbec! Deși, de cele mai multe ori, se spune că există compatibilitate între persoanele născute sub același semn zodiacal, în realitate ies „scântei”. Astrologii susțin, însă, că relațiile intime între persoanele născute sub semnul Berbecului sunt la fel de „incendiare” precum certurile dintre ele.

Dacă ești născut sub semnul Taurului, atunci „jumătatea” ta nu ar trebui să fie… Săgetătorul! Taurii ar putea tinde către posesivitate, pe când Săgetătorii caută să nu se complice, arată nypost.com.

Disensiuni în cuplu între aceste zodii!

De altfel, potrivit astrologilor, Gemenii nu fac „casă bună” cu zodia Scorpion, iar Racii nu se înțeleg cu Vărsătorii. Gemenii nu sunt compatibili cu Scorpionii, iar Leii nu se pot înțelege cu Fecioarele.

Echilibrul nu poate fi găsit între Fecioare și Balanță, iar între un Scorpion și o persoană născută sub semnul Gemeni nu va exista liniște în căminul conjugal. Pe de altă parte, Balanțele și Berbecii se vor „împunge” la fiecare pas. Iar Săgetătorii nu se vor înțelege cu Racii. Capricornul nu găsește un sprijin emoțional în zodia Leu, iar Vărsătorii nu pot sta în același loc cu Taurii. Peștii nu sunt compatibili cu Capricornii.

