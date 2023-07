Tablou de familie! Cum arată fiul artistului Luis Gabriel și al lui Haziran

Un adevărat tablou de familie! Pe rețelele de socializare, Luis Gabriel și partenera sa de viață, Haziran, au încărcat o imagine cu fiul lor, micuțul Joseph Tiago. Cei doi nu ratează niciun moment și le arată prietenilor virtuali ce activități fac împreună. Iată mai jos, în articol, detalii.

Luis Gabriel și Haziran au devenit părinți în luna iunie a anului 2022, pentru prima oară. Haziran a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar cei doi au luat decizia de a-l numi Joseph Tiago. De-a lungul timpului, Luis și Haziran au preferat să își țină relația și viețile personale departe de ochii celor curioși.

Însă, atunci când micuțul Tiago a venit pe lume, cei doi au decis să le arate prietenilor virtuali imagini cu cel mic, în diverse situații sau în timpul anumitor activități. De data aceasta, Haziran a încărcat o imagine pe rețelele de socializare cu micuțul ei în timp ce se afla în cărucior. În dreptul fotografiei, a și notat un mesaj: „Să-ți pap biscuitele de la guriță”.

Au devenit părinți în vara lui 2022

Viața de cuplu s-a schimbat, odată ce băiețelul a venit pe lume. Cei doi sunt axați pe creșterea fiului lor și îi acordă întreaga atenție. De altfel, Luis Gabriel mărturisea, la începutul anului 2023, că partenera sa de viață este o fire răbdătoare, iubitoare și blândă.

„2022 a fost un an bun, dar simt că anul acesta va fi și mai bun din orice punct de vedere. Aș fi vrut să îi dau lui Haziran mai multă atenție, mai mult din timpul meu, din cauza cântărilor. Este cea mai frumoasă relație, pentru că mă uit la ea și este cea mai minunată mămică pe care am văzut-o eu, are foarte multă răbdare, este foarte iubitoare și blândă mereu”, a mărturisit Luis Gabriel la Antena Stars.

Luis Gabriel și Haziran au grijă de cel mic

Cei doi artiști își dedică timpul creșterii celui mic. De altfel, Haziran a mărturisit, pe rețelele de socializare, că au fost nevoiți să meargă la mai mulți medici, pentru a afla dacă fiul lor se confruntă cu probleme cu vederea. În cele din urmă, au aflat un verdict din partea medicilor.

„Ne gândeam că va avea probleme cu vederea, a luat foarte multe tratamente diferite. Primea tot felul de diagnostice greșite, iar până la urmă până la vârsta de 5 luni am aflat de această Ptoza Palpebrala, pentru că nu, nu are strabism, nici conjuctivită, nici miopie sau ce ați mai presupus voi.

Am fost foarte implicați încă de la primele lui zile de viață și consider că nu merităm să fim puși la zid pe tema asta, fiindcă doar noi știm cât am umblat și cât de ne-am consumat din acest motiv”, a fost o parte din mesajul lui Haziran, pe internet.

